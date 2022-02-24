Rusia aún está abierto al diálogo: Lavrov

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, subrayó este jueves, que Rusia sigue abierto al diálogo con todos los países en favor de la justicia y el respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas.

El alto diplomático de Rusia manifestó que la operación militar lanzada por Moscú en Ucrania busca "garantizar la seguridad del país y del pueblo ruso", así lo inidicó en la página de Internet del servicio diplomático.

Rusia está preocupada por la expansión de la OTAN

De acuerdo con Lavrov , la declaración del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el inicio de las acciones en ese país, estuvo enfocada a la preocupación del Kremlin por la militarización por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN de territorios de Estados que no son miembros del bloque militar, como es el caso de Ucrania.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, manifestó que la promoción por parte de la OTAN de sus estrategias en la región del Indo-Pacífico evidencia su deseo de expandir su esfera de influencia por todo el mundo.

💬 President #Putin: The purpose of this operation is to protect people who, for 8 years now, have been facing genocide perpetrated by the Kiev regime.



To this end, we will seek to demilitarise & denazify Ukraine, bring to trial those who perpetrated bloody crimes vs civilians. pic.twitter.com/ZynUPAlnVD — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 24, 2022

Asimismo, reiteró que Moscú no puede permitir que Kiev adquiera armas nucleares poniendo en peligro la seguridad de Rusia. Subrayó que lacontinua expansión de la OTAN hacia el este es inaceptable.

Da esperanza al diálogo

Lavrov, señaló que Moscú tiene la esperanza de que todavía haya una oportunidad de "volver al derecho internacional y las obligaciones internacionales", tras celebrar discusiones intensas y detalladas con los países de la Alianza Atlántica.

A primera hora del jueves, Rusia lanzó una operación militar en la región autónoma ucraniana de Donbass , luego que las autoridades de las repúblicas populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL), cuya independencia fue reconocida por Moscú, pidieron ayuda para repeler la agresión de Kiev.

El inicio del ataque fue informado esta mañana por el presidente ruso en un discurso televisado en el que afirmó que Moscú tratará de "desmilitarizar" Ucrania, instó a sus militare deponer las armas y advirtió sobre la posibilidad de una respuesta inmediata en caso de intentos de intervención externa en la situación.

Rusia insiste en que la población civil de Ucrania no está amenazada

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas de su país no lanzan ataques sobre ciudades ucranianas, sino contra infraestructuras militares, instalaciones de defensa aérea, aeródromos y la aviación militares con armamento de alta precisión.

Ante la actual situación, el Gobierno de Ucrania decretó la ley marcial en el país, reclamó ayuda financiera y humanitaria a la comunidad internacional, a la vez que exigió sanciones y "aislar por todos los medios y formatos" a Rusia.

Antes, Kiev proclamó el estado de emergencia en todo el territorio nacional por 30 días, decisión que incluye el establecimiento de un régimen especial de entrada y salida en el territorio nacional, restricciones de libertad de circulación, entre otros derechos y libertades ciudadanas que pueden ser limitados.

Según Putin, Rusia no planea ocupar territorios ucranianos, sino defender el derecho de los pueblos de Ucrania a la autodeterminación