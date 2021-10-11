La motociclista de trial Keity Meier saltó entre las torres gemelas de 30 pisos del complejo de edificios Tornimae en Tallin, un vuelo de 11 metros entre un edificio y otro. Salta motocicleta edificio a 117 metros de altura en Estonia.

Suspendida por cables, Meier entró a toda velocidad, saliendo de una rampa en la primera torre y aterrizando con éxito en la otra torre.

Nadie en el mundo de las motocicletas se había subido a los tejados de edificios tan altos antes.

"Creo que fue el nivel más alto de meditación porque estaba completamente vacío. Creo que mi pulso era 15. ¡Fantástico!" fueron los primeros comentarios de Meier después de una actuación extraordinaria.

Externó que este salto significa que hay que atreverse a soñar. "Incluso si ese sueño parece tan inaccesible como venir aquí para saltar alto, esos sueños se harán realidad. Atrévete a experimentar, sal de los límites y vive al máximo", fueron sus palabras de instrucción.

La altura del Swissotel es de 117 metros de altura.

Según Meier, nadie se ha subido a los tejados de edificios tan altos con una motocicleta. "El récord anterior es de 1989, el salto se produjo desde el techo de una casa de 16 años en Las Vegas.

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"Estoy muy agradecida con Swissotel por tener el coraje y la alegría de tener esta idea y por el seguro de Salva, que ayudó a nuestro equipo técnico a considerar cuidadosamente todos los riesgos".

La atleta solo tiene un intento para realizar el truco". Me preparé para esto en verano en una púa de salto montada en el bosque, hasta que me convencí de que estaba listo para realizar un vuelo aéreo a una altitud de 117 metros, tanto técnica como físicamente y, sobre todo, mentalmente ", dijo. Meier.

Meier de 26 años, es una de las mejores corredoras europeas de trial, y terminó en sexto lugar en el Campeonato de Europa de trial de 2017.

