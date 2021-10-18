El pasado viernes la nave china Shenzhou-13 despegó rumbo a la estación espacial Tiangong con tres astronautas a bordo, quienes está previsto que permanezcan en ella medio año para contribuir a su construcción. Se acopla con éxito nave china Shenzhou-13 a la estación Tiangong.

Tras el exitoso lanzamiento y acoplamiento de la nave Shenzhou-13 al módulo central de la estación espacial de China Tiangong, la tripulación de la misión ya se ha instalado en su nuevo hogar en el espacio.

Permanecerán seis meses en el espacio.

La tripulación de la misión Shenzhou-13 ya se ha instalado en su nuevo hogar en el espacio, con lo que da comienzo oficial a una estancia de seis meses en el espacio, la más duradera programada para taikonautas chinos.

Desde la partida de la tripulación desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, la misión ya ha batido récords puesto que la nave espacial Shenzhou-13 se acopló exitosamente desde una dirección radial con el módulo central Tianhe al primer intento.

El acoplamiento de la Shenzhou-13 ha sido grandioso.

Shao Limin, Subgerente de tecnología del sistema de naves espaciales tripuladas de la Academia de Tecnología Espacial de China, dijo que "El encuentro y el acoplamiento desde una dirección radial es arriesgado. Es por ello que la misión Shenzhou-12 puso a prueba el proceso antes de partir. El acoplamiento de la Shenzhou-13 ha sido grandioso en todos los aspectos, y está en completa sintonía con nuestro diseño".

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Shao Limin externó que "La misión contará con tres tripulantes para una estancia de 180 días. Es un desafío para los taikonautas y los aparatos espaciales, incluyendo la nave espacial tripulada. Este largo periodo conlleva incertidumbres. Cuanto más tiempo permanezcas en el espacio, habrá más influencias e impactos externos. También están los efectos internos del tiempo. Aunque hemos llevado a cabo pruebas desde la Tierra, sólo es posible decir que se han completado en el espacio. Lo considero una larga batalla".

La Shenzhou-13 es la cuarta nave que visita la Tiangong, y la segunda con tripulación, después de que la Shenzhou-12 llevara allí a tres astronautas que regresaron a la Tierra el pasado septiembre tras permanecer en ella tres meses.

Se espera completar la construcción a finales de 2022, después de que las tripulaciones de las futuras Shenzhou-14 y Shenzhou-15 concluyan los trabajos previstos.

