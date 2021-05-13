Subastan joyas imperiales de la hija adoptiva de Napoleón

La casa de subastas Christie's vendió varios lotes de joyas imperiales, entre ellas algunas piezas con zafiros y diamantes que pertenecían a la hija adoptiva de Napoleón, Estefanía de Beauharnais. Solo la joyería de Beauharnais se vendió por $1,77 millones de dólares (más de 35 millones de pesos). La rara venta de objetos relacionados con el emperador francés encontró una gran demanda debido a su aniversario luctuoso 200.

Las ofertas por las joyas imperiales superaron con creces las estimaciones previas a la venta. "Realmente vimos que el apetito por las mejores joyas sigue siendo muy fuerte en el mercado actual", dijo Max Fawcett, jefe del departamento de joyería de Christie en Ginebra. "Había una gran demanda de coleccionistas de todo el mundo".

Specialist Lukas Biehler tells the story behind a dazzling set of diamond and sapphire jewels once owned by Napoleon's adopted daughter, Stéphanie de Beauharnais. They are offered in Geneva on 12 May: https://t.co/QzDXvWCUg1 pic.twitter.com/OLWlc387CL — Christie's (@ChristiesInc) May 5, 2021

Los nueve artículos de la colección Beauharnais, y que se vendieron individualmente, fueron un collar, una tiara, un par de aretes, dos colgantes, dos broches, un anillo y una pulsera, todos ellos hechos con zafiros de Ceilán (hoy Sri Lanka) y diamantes enagstados. El valor de estas joyas, además del histórico, radica en la procedencia de las piedras preciosas, ya que los zafiros extraídos de las minas ceilandesas no necesitan ningún tratamiento térmico para acentuar su color azul.

Para la creación de las joyas, que datan de principios del siglo XIX, se necesitaron 38 zafiros y se cree que fueron un regalo de bodas para Beauharnais, quien fue adoptado por Napoleón y su esposa Josefina de Beauharnais.

Otras joyas subastadas

La joyería de Estefanía de Beauharnais eran parte de los 146 lotes de tesoros que martilló la casa de subastas, por lo que no eran las únicas joyas imperiales. La corona de la reina María II de Portugal, engastada con un zafiro birmano en el centro, obtuvo la oferta más alta entre los artículos reales, ya que alcanzó los $1,95 millones de dólares, casí 10 veces más a lo que se esperaba por ella.

El artículo más caro vendido fue un diamante blanco rectangular de 100,94 quilates llamado Spectacle, cuyo nuevo dueño pagó $14,1 millones de dólares. También es la piedra más grande que se haya cortado en Rusia y fue desenterrada en 2016.

Además de las joyas imperiales, un diamante blanco de 100,94 quilates fue subastado. Recaudó más de $14 millones de dólares.|DENIS BALIBOUSE/REUTERS

La subasta recaudó más de $63 millones de dólares, casi 1.3 billones de pesos, un monto superior a lo que Christie's esperaba obtener.

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