Subastan tiara de diamantes de la familia real italiana

Una tiara de diamantes y perlas que perteneció a la familia real de Italia se vendió por 1,66 millones de dólares (32 millones de pesos) en una subasta en Suiza.

El precio fue uno de los más altos alcanzados por una corona en los últimos años, dijeron los subastadores de Sotheby's luego de la venta en Ginebra.

La pieza presenta motivos de volutas graduados engastados con diamantes y perlas naturales. Además, cuenta con un detalle único que la hace muy especial: se puede usar como collar.

#AuctionUpdate ...Swiftly followed by this showstopping Tiara, steeped in the rich history of the House of Savoy, which closed our sale, at 1.2M CHF.👑



Our Luxury Week auctions continue at https://t.co/NOu8ZvZpFT, place a bid on an array of watches, handbags, sneakers and more! pic.twitter.com/Yc9lIUZmJ0 — Sotheby's (@Sothebys) May 11, 2021

La tiara de diamantes, que data de la segunda mitad del siglo XIX, fue un regalo de bodas para Maria Vittoria dal Pozzo tras su matrimonio en 1867 con Amadeo I de Saboya, duque de la región italiana de Aosta y, más tarde, rey de España.

La pieza permaneció en la familia más de 150 años y se cree que fue diseñada por Musy Padre e Figli, joyería de la corte de Turín y una de las orfebrerías más antiguas de toda Europa.

Como un homenaje a la hermosa pieza, la compañía Sotheby's creó un filtro de Instagram en homenaje a esta histórica e inolvidable subasta.

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Otras joyas subastadas

También se vendió el zafiro de Cachemira más grande que jamás haya aparecido en una subasta, una piedra de 55,19 quilates que se vendió por 3,87 millones de dólares.

La piedra preciosa formaba parte de un broche de zafiro y diamantes, engastado junto a otro zafiro de Cachemira de 25,97 quilates. La pieza es de la década de 1930.

Se calculó que alcanzaría un precio de entre 2 y 3 millones de dólares y perteneció a una heredera de la fortuna de la cervecería Guinness.

#AuctionUpdate: Just now in our Geneva saleroom the largest ever Kashmir Sapphire to be offered at auction; the “Guinness” brooch, caused a sensation when it sold for 3,529,000 CHF / $3,917,119. #SothebysLuxury pic.twitter.com/20cX3c1Dw8 — Sotheby's (@Sothebys) May 11, 2021

Sotheby's también ofreció un juego de diamantes y piedras preciosas Harry Winston que se vendió por un total de $ 19,8 millones de dólares.

La tiara de diamantes fue comprada por un coleccionista asiático y el broche con el zafiro de Cachemira por el comerciante de diamantes y joyero Graff, de acuerdo a una portavoz de la casa de subastas.

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