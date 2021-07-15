Sudáfrica: más de 70 muertos por los peores disturbios en casi 30 años

Más de 70 personas han muerto en los disturbios, los peores en Sudáfrica en años, y cientos de empresas han tenido que cerrar. Los suministros de alimentos y combustible se están agotando.

Entre las víctimas fatales se encuentra un niño de 15 años que murió tras el impacto de una bala perdida en un municipio de Johannesburgo, según un fotógrafo de Reuters que vio el cuerpo y los familiares en duelo.

Una multitud se reunió alrededor del cuerpo del adolescente Vusi Dlamini en Vosloorus, al sur de Johannesburgo. Entre sus familiares en el lugar estaban su abuela y su hermana, según el fotógrafo de Reuters.

Más de 70 muertos por disturbios en Sudáfrica. REUTERS/Siphiwe Sibeko|SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

El ministro interino de la presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, pidió calma a los sudafricanos y les pidió que resistieran el impulso de abastecerse de suministros para evitar la propagación del COVID-19.

Ntshavheni dijo que el gobierno entendía las preocupaciones de quienes habían tomado las armas para defender su propiedad, pero pidió a cualquiera que actúe como vigilante, trabaje con las fuerzas del orden y se adhiera al estado de derecho.

"Instamos a los miembros del público a mantener la calma y actuar con moderación durante estos tiempos difíciles. El gobierno está trabajando con el Consejo Nacional de Bienes de Consumo para garantizar la seguridad alimentaria. Si tenemos miembros del público acudiendo en masa a las tiendas y centros comerciales para comprar alimentos, también corremos el riesgo de propagar el COVID-19", aseguró Ntshavheni.

Sudáfrica vive los peores disturbios en casi 30 años

El miércoles, los residentes en algunas áreas detuvieron a presuntos saqueadores y los llevaron a la policía, bloquearon las entradas a los centros comerciales y, en algunos casos, se armaron como vigilantes para bloquear las carreteras o ahuyentarlos.

Amid widespread violence in South Africa, residents in a Durban neighborhood have armed themselves with guns and baseball bats to block access to their streets and to chase looters out of local supermarkets https://t.co/cNTwWnF97e pic.twitter.com/UFFYZjDvJb — Reuters (@Reuters) July 14, 2021

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Desencadenadas por el encarcelamiento del ex presidente Jacob Zuma la semana pasada, después de que no compareciera en una investigación por corrupción, las protestas se han ampliado a saqueos y un torrente de ira por las dificultades y la desigualdad que persisten en Sudáfrica, 27 años después del final de segregación racial.

