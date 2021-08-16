Los astronautas, también conocidos como taikonautas completaron un ensamblaje de una centrífuga espacial, un equipo utilizado para centrifugar muestras, en la primera estación espacial del país, Tiangong.

Las imágenes publicadas por cámaras en el módulo central de la estación espacial Tianhe, muestran todo el proceso del ensamblaje que realizan los taikonautas Tang Hongbo, Nie Haisheng y Liu Boming.

El video muestra que uno de los astronautas primero quitó los tornillos de fijación en un panel de la puerta antes de abrir la cubierta de la puerta. Luego quitó el anillo de sellado interior y la cubierta de protección de la transmisión. Más tarde, aflojó los tornillos de fijación del motor y los componentes de accionamiento antes de sacar e instalar el rotor. Finalmente, el astronauta cerró la tapa de la puerta y estableció el valor inicial para el equipo.

Lanzamiento de la nave espacial tripulada.

El 17 de junio, China lanzó la nave espacial tripulada Shenzhou-12, la cual transportó a los tres astronautas hacia Tianhe para una misión que dura tres meses.

La estación no es la primera en la historia de la cosmonáutica china. En 2011, el gigante asiático lanzó a la órbita el aparato automático Tiangong 1, y en el 2019, la estación Tiangong 2, de 15 metros cúbicos, que estuvo habitada durante 30 días.

Condiciones del módulo Tianhe.

La Tiangong actual cuenta con unas condiciones mucho más confortables para la tripulación.

El módulo Tianhe, lanzado al espacio el pasado 29 de abril, mide 16.6 metros de largo y tiene 4.2 metros de diámetro. Su volumen es de 110 metros cúbicos, de los que 50 metros cúbicos están reservados completamente para la vida y el trabajo de los taikonautas. Está diseñado para albergar a tres personas.

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La estación Tiangong orbita la Tierra a una altitud de 425 kilómetros, y está diseñada para durar unos 10 años, aunque algunos expertos confían en que con el mantenimiento adecuado pueda aguantar más de 15 años.

Actualmente, la Tiangong es una de las dos estaciones habitadas en el espacio. La primera, la Estación Espacial Internacional (EEI), está en funcionamiento desde 1998.

