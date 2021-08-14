Arrestan a dos pastores por los incendios en Sicilia, Italia

La policía italiana arrestó a dos granjeros en Sicilia el sábado 14 de agosto bajo sospecha de iniciar los recientes incendios forestales para crear tierras de pastoreo para sus ovejas. De acuerdo a las autoridades, ambos ya estaban en planes para iniciar otro incendio igual de grande y peligroso.

"Su objetivo era aumentar la zona de pastoreo de sus animales con la intención declarada de ahorrar dinero en forrajes", dijo la policía en un comunicado.

La policía de Siracusa, al sureste de Sicilia, una región donde las temperaturas alcanzaron casi los 49 grados Celsius el miércoles 11 de agosto, dijo que sus investigaciones mostraron que los hombres eran responsables de al menos dos de una serie de incendios en el área en julio.

La policía dijo que las conversaciones grabadas entre los dos hombres muestran que planeaban un nuevo incendio el domingo 15 de agosto para despejar un área mucho más grande de tierra "con consecuencias inimaginables para el medio ambiente y el orden público y la seguridad".

La semana pasada, la policía detuvo a un hombre que aparece en un video quemando un arbusto seco en el campo cerca de Nápoles.

Italy arrests two Sicilian sheep farmers for lighting wildfires https://t.co/b0rXLFlLa4 pic.twitter.com/8294ksa8Hr — Reuters (@Reuters) August 14, 2021

Incendios provocados

El ministro de Transición Ecológica, Roberto Cingolani, ha dicho que al menos 70% de los incendios forestales de este verano se iniciaron de manera deliberada o por descuido.

Las autoridades citan varios motivos para los incendios provocados que involucran incendios forestales, desde la limpieza de tierras para el pastoreo o la construcción, hasta reclamos de seguros e incluso la creación de horas extra para los bomberos.

Europa lucha contra los incendios

Las altas temperaturas récord registradas crearon el clima propicio para los incendios forestales que este verano han arrasado el sur de Italia continental, devastando los bosques en Calabria, y las islas de Sicilia y Cerdeña.

Grecia y Turquía también han luchado contra extensos incendios forestales en las últimas semanas.

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