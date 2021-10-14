Tifón Kompasu, el más fuerte del año, deja decenas de muertos en China

Las áreas de la costa sur de China suspendieron el tráfico terrestre y marítimo, aseguraron el suministro de alimentos y reubicaron a los residentes para resistir el ataque del tifón "Kompasu", el más fuerte en lo que va del año y que hasta el momento ha dejado más de 30 muertos.

El tifón aterrizó en la costa del municipio de Boao en la ciudad de Qionghai, con vientos de hasta 118.8 kilómetros por hora, según el servicio meteorológico de Hainan.

La ciudad de Haikou, la capital de Hainan, ha sido azotada por fuertes vientos y lluvias después de que el tifón tocó tierra. Gran parte de la zona costera de la ciudad se inundó de agua de mar el miércoles por la mañana. Las aguas de la inundación comenzaron a retroceder por la tarde.

El viento era lo suficientemente fuerte como para empapar los terraplenes de más de tres metros.

Hey where did the view go #TyphoonKompasu pic.twitter.com/F7A7nrjbO5 — Vicky Wong 黃瑋殷 (@vickywong710) October 13, 2021

La administración marítima provincial de Hainan suspendió el martes todos los servicios de ferry en el estrecho de Qiongzhou, ubicado entre la península de Leizhou en la provincia de Guangdong, en el sur de China, y la isla de Hainan.

En la actualidad, más de 20 mil barcos pesqueros en Hainan están atracados para prepararse para el tifón Kompasu. La administración provincial de respuesta a emergencias de la isla también está tomando todas las medidas necesarias para garantizar un suministro estable de alimentos y verduras para el desastre natural.

En la ciudad de Shenzhen de la provincia de Guangdong, las autoridades marítimas locales han intensificado los patrullajes costeros tras emitir una alerta de tifón de nivel III.

El paso del tifón Kompasu provocó el cierre de las escuelas

Todos los jardines de niños, escuelas primarias y secundarias han suspendido temporalmente las clases, y todos los sitios de construcción, mercados de agricultores, atracciones turísticas y parques de diversiones se han cerrado temporalmente.

En la ciudad de Zhuhai de Guangdong, la Oficina Marítima del Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao impuso un control temporal del tráfico acuático a partir de las 12:30 a partir del martes.

El sistema de transporte público en Hong Kong comenzó a reanudarse a las 16:00 horas del miércoles.

Anteriormente se vieron olas altas frente a la costa de Hong Kong, mientras que varios tramos de carreteras de la ciudad se inundaron en diferentes grados. Se suspendieron las clases en todas las escuelas de Hong Kong, así como la mayoría de los servicios de autobús.

2 hours of roaring waves from 0200, when 🌀 #TyphoonKompasu passing closest to #HongKong The power of nature. (Taken from my home) 🌊 pic.twitter.com/op7rI9F7fq — Margot Ling 🌏 (@margotling) October 13, 2021

La oficina meteorológica de Macao también emitió una señal de tifón No. 8. El departamento de defensa civil de Macao ha puesto en servicio cuatro centros de evacuación y ha suspendido los servicios de metro, taxis de guardia y autobuses. El puerto de Hengqin también ha suspendido los servicios de entrada y salida para pasajeros.

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También en el este de China, la oficina marítima de la provincia de Fujian ha reubicado a casi 30.000 residentes que viven en áreas costeras. La provincia también está bien preparada para reanudar las actividades marítimas en sus áreas portuarias.

Tifón Kompasu, el más fuerte del año, golpea China y deja decenas de muertos.

Para hacer frente al pronóstico de fuertes lluvias continuas que azotarán la costa sureste de China tanto el miércoles como el jueves, la Oficina Estatal de Control de Inundaciones y Alivio de la Sequía ha iniciado respuestas de emergencia de alto nivel y enviado grupos de expertos a Hainan.