VIDEO: Evita secuestro de niño al sacarlo por ventana de un carro

Una mujer evitó que un niño de cinco años sufriera un secuestro, al sacarlo por la ventana de un carro donde viajaba un hombre que intentó llevarse al menor por la fuerza, sin lograr su cometido.

En un video compartido por el Departamento de Policía de Nueva York se observa a la mujer, caminando por Hillside Avenue al lado de tres niños; sin embargo, uno de ellos corrió para adelantarse algunos pasos, momento que fue aprovechado por el sujeto para tratar de llevarse al menor.

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El intento de secuestro ocurrió en el distrito de Queens, a plena luz del día, en la grabación captada por una cámara de seguridad se observa que luego de correr con el niño hacia el auto, el presunto secuestrador lo colocó en la parte trasera y segundos después, él se subió en el asiento del piloto.

La madre del menor, una mujer de 45 años, corrió hacia el carro, así como los otros dos niños que iban con ella. Entre todos, forcejearon con el presunto secuestrador y otro hombre que viajaba en el auto.

Desde una de las ventanas del vehículo, la madre logró sacar al niño y evitar el secuestro; mientras que los responsables huyeron en ese momento, ante la mirada de otras personas que se encontraban en el lugar.

El hombre que intentó cometer el secuestro fue detenido por la policía

La policía de Nueva York compartió otro video, donde se observa a los sospechosos caminando por una calle; después, el hombre que metió al niño al carro, se ve en el interior de una tienda.

Necesitamos su ayuda para identificar a estos tipos. Ayer intentaron secuestrar a un niño de cinco años frente a 117-02 de Hillside Avenue, en Queens. Su madre pudo sacarlo del automóvil antes de que huyeran.

Luego de publicar esta solicitud para encontrar a los responsables, las autoridades informaron que un hombre de 24 años fue arrestado y acusado de intento de secuestro, imprudencia temeraria y actuar de manera perjudicial contra un niño menor de 17 años.

UPDATE: A 24-year-old male has been arrested and charged with:



- Attempted Kidnapping

- Reckless Endangerment

- Acting in a Manner Injurious to a Child less than 17 https://t.co/WXxXyk5JEq — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 17, 2021

Por su parte, Dolores Díaz, madre del niño, dijo a un medio local que vivió un momento horrible, cuando el sujeto metió a su hijo al carro, con la intención de llevárselo. “Fue un momento escalofriante. Yo ahora que veo el video me da escalofrío y digo: ‘Yo lo viví’”, añadió.

Díaz, originaria de Guatemala, llegó a Estados Unidos hace 14 años, desde entonces fijó su residencia en Nueva York; sin embargo, nunca imaginó que viviría un momento tan dramático como el intento de secuestro de su hijo.

“Yo creo que Dios fue el que me dio las fuerzas y Dios hizo que todo sucediera así rápido, que nosotros actuáramos rápido”, concluyó la mujer.

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