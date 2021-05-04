En Brasil Tres niños y dos adultos mueren apuñalados por adolescente

En el municipio de Saudades, en el estado de Santa Catarina, en Brasil, un adolescente ingresó a una escuela y a cuchilladas mató a tres niños y a dos funcionarias. Así lo informó la secretaria de Educación del municipio, Gisela Hermann.

"Lo oficial es que fue una profesora y una agente educativa y tres menores. El adolescente invadió la escuela", aseguró Hermann, además agregó que el colegio se volvió una "escena de terror" tras el ataque.

Según Gisela Hermann otros menores aún permanecerían hospitalizados muy cerca del lugar.

De acuerdo a las autoridades locales, fueron los propios residentes de la zona los que al escuchar los gritos ingresaron al lugar y contuvieron al agresor.

En Brasil un adolescente mató a cuchilladas a 5 personas. REUTERS.

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El asesino intentó suicidarse

La consejera tutora de la ciudad Silvia Fernandes dos Santos dijo que el ataque ocurrió alrededor de las 10.00 hora local. Según ella, el adolescente que cometió el ataque intentó suicidarse, pero fue detenido y trasladado a un hospital bajo custodia policial.

"En realidad, también trató de quitarse la vida, pero no pudo, fue enviado al hospital más cercano porque la gente estaba muy enojada, querían hacer justicia", aseguró la consejera en una entrevista telefónica.

Aline, una joven que reside muy cerca de colegio, apuntó: "Yo estaba adentro en casa, escuché los gritos de auxilio que eran muy fuertes. Salí y vi a las chicas y a mis compañeros pidiendo ayuda, llamando a la policía. Pude llamar a la policía pero no pude decir nada. Pedí ayuda y las niñas empezaron a sacar a los heridos. Logré llevar a un niño al hospital pero estaba muy herido. Fue muy triste. No tengo palabras, perdí colegas. "

El Batallón de Policía Militar de Chapecó, ciudad cercana a Saudades, dijo que estaba trabajando en el incidente, pero no tenía información disponible de inmediato.