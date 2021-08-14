ÚLTIMA HORA: Sube alarmantemente la cifra de muertos por sismo en Haití

Debido al fuerte sismo de magnitud 7,2 en Haití, hace unos minutos se acaba de confirmar la muerte preliminar de 227 personas.

Estos datos fueron dados por Protección Civil de dicho país, que da cuenta de "cientos de heridos y desaparecidos".

Del total de muertes, 158 se produjeron en el sur, según el reporte de Protección Civil.

Aún hay desaparecidos, mientras siguen arribando cuadrillas de personas en auxilio de personas que se encuentran debajo de los escombros.

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Las imágenes dan cuenta de una zona de desastre.

Se reportan múltiples casos de personas bajo escombros

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