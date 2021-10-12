UNICEF: casi 19 mil niños cruzaron frontera entre Colombia y Panamá

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dio a conocer cifras alarmantes sobre niños migrantes.

Unos 19.000 niños han atravesado la selva del Darién, donde los robos, las violaciones y la trata de personas son tan peligrosos como los animales salvajes que la habitan https://t.co/56fPopl7Bz — Noticias ONU (@NoticiasONU) October 12, 2021

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Una travesía hacia México, Estados Unidos y Canadá

"No hay vida aquí… Uno está caminando y no sabe dónde va", dijo Davidson Lafleur, migrante haitiano en el Darién. Él es uno de los miles de migrantes que en el 2021 se han arriesgado a cruzar la selva del Darién que separa a Colombia de Panamá. "Estamos buscando la mejor vida pa' alla, pa' Nueva York, Estados Unidos", agregó Davidson.

Javier Córdoba, Coordinador de Programas de UNICEF en Panamá, explica que este año se ha embarcado un número histórico de menores en la travesía migrante. "Tenemos ya más de 90 mil personas registradas, migrantes que han cruzado la selva, una vía muy peligrosa. Y de ellos 19.000, son niños, niñas y adolescentes, aproximadamente el 20% de ellos. Y lo que es más preocupante todavía, la mitad de esos niños, casi 10 mil niños, tienen menos de 5 años de edad", detalló.

Un aumento de 20 veces en comparación al 2020

El más reciente reporte de UNICEF reveló que en lo que va de 2021, cinco niños han sido encontrados sin vida en la selva y más de 150 menores, incluyendo bebés recién nacidos, han llegado a Panamá sin sus padres.

"Hasta la fecha tenemos registrados 29 denuncias de niñas que indican haber sido víctimas de violencia sexual durante el trayecto", declaró el coordinador de programas de UNICEF Panamá. "Es muy importante mandar un mensaje de que hay que tratar de promover rutas seguras para la migración. Y esto algo en lo que deben trabajar principalmente los Estados", agregó.

De acuerdo a Córdoba, más de 50 nacionalidades han sido identificadas en este reporte, desde personas africanas así como del Sur de Asia. Sin embargo, el mayor número de migrantes son haitianos y cubanos que habían estado viviendo en Brasil y Chile. Pero cambios en políticas migratorias así como la pandemia los ha motivado a viajar al norte del continente americano.

