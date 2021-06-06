Vacunan contra la COVID-19 a adolescentes en Israel

Israel comenzó a vacunar a adolescentes de entre 12 y 15 años contra la COVID-19 el domingo 6 de junio. Esto a pesar de un anuncio del Ministerio de Salud la semana pasada que decía que había encontrado una pequeña cantidad de casos de inflamación cardíaca observados principalmente en hombres jóvenes que recibieron la vacuna COVID de Pfizer.

Los padres y sus hijos adolescentes que llegaron al centro médico local de Rosh Ha'ayin para recibir la primera de dos inyecciones de la vacuna COVID-19, expresaron su confianza en la medida.

"No hay ninguna preocupación. Estamos bastante seguros de que esta vacuna está funcionando y estamos felices de que los niños finalmente puedan recibirla en estos días", dijo Yifat Rodeh, de 49 años, cuyos dos hijos adolescentes acaban de recibir la inyección.

"Quiero recuperar mi vida", agregó Ethan, el hijo de 15 años de Rodeh.

Los medios israelíes informaron que ya se habían concertado miles de citas para que los adolescentes fueran vacunados.

Una adolescente recibe una dosis de una vacuna contra la COVID-19 después de que Israel aprobó su uso para jóvenes de entre 12 y 15 años.|AMIR COHEN/REUTERS

Casos de miocarditis en jovenes tras ser vacunados

El miércoles 2 de junio, el Ministerio de Salud de Israel dijo que se reportaron 275 casos de miocarditis entre diciembre de 2020 y mayo de 2021 entre las más de 5 millones de personas que ya habían sido vacunadas contra el coronavirus.

Pfizer dijo en un comunicado que estaba al tanto de las observaciones israelíes de miocarditis, pero que aún no había un vínculo causal con su vacuna.

El estudio israelí encontró que "existe un probable vínculo entre recibir la segunda dosis de Pfizer de la vacuna y la aparición de miocarditis entre los hombres de 16 a 30 años". Según los hallazgos, tal vínculo se observó más entre los hombres de 16 a 19 años que en otros grupos de edad.

Vacunación contra la COVID-19 en Israel

Israel ha sido un líder mundial en el despliegue de vacunas. Con las infecciones de COVID-19 reducidas a solo un puñado por día y un total de 340 casos activos en todo el país, la economía se ha abierto por completo, aunque siguen existiendo restricciones para el turismo entrante.

Aproximadamente, 55% de la población de Israel ya fue vacunada. Desde que inició junio se eliminaron las restricciones sobre el distanciamiento social y los pases especiales de vacunación verde para ingresar a ciertos restaurantes y lugares.

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