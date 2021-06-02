Probable vínculo entre vacuna Covid Pfizer y miocarditis

El Ministerio de Salud de Israel anunció este martes que descubrió que la pequeña cantidad de casos de miocarditis (inflamación cardíaca) observados principalmente en hombres jóvenes que recibieron la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer en el país probablemente estaban relacionados con su inoculación.

Sin embargo, la empresa farmacéutica estadounidense, Pfizer, sostiene que no ha observado una tasa más alta de la afección, conocida como miocarditis, de lo que normalmente se esperaría en la población general.

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Autoridades de Israel reportaron 275 casos de miocarditis entre diciembre del año 2020 y mayo del año 2021 entre más de 5 millones de personas vacunadas, esto conforme a información del Ministerio local, instancia que reveló los hallazgos de un estudio que encargó sobre el asunto.

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Israel’s Health Ministry said it had found the small number of heart inflammation cases observed mainly in young men who received Pfizer’s COVID-19 vaccine in Israel were likely linked to their vaccination https://t.co/0vbwRuOqJf pic.twitter.com/0g3Aco8LQQ — Reuters (@Reuters) June 2, 2021

La mayoría de los pacientes que experimentaron inflamación cardíaca no pasaron más de cuatro días en el hospital y el 95% de los casos se clasificaron como leves, según la investigación, que habría sido realizada por tres equipos de expertos.

Los casos son principalmente en hombres jóvenes

Los análisis exponen que existe un vínculo probable entre recibir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y la aparición de miocarditis entre hombres de 16 a 30 años. Según la observación, tal vínculo se da aún más entre los hombres de 16 a 19 años que en otros grupos etarios.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo la semana pasada que la miocarditis tras la vacuna de Pfizer no había sido motivo de inquietud porque seguía ocurriendo a un ritmo que normalmente afecta a la población general. Añadió que los hombres jóvenes eran particularmente propensos a dicha condición.

Un grupo asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomendó el mes pasado un estudio adicional de la posibilidad de un vínculo entre la miocarditis y las vacunas de ARNm, que incluyen las de Pfizer y Moderna.

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