Viral: Hombre evita asalto, bañando con gasolina a ladrones

Con herramienta de defensa en mano, pero no una cualquiera, era ni más ni menos que un dispensador de gasolina. Con esa manguera, un hombre se defendió de tres delincuentes, que intentaron abordarlo y robarle su vehículo.

Los tres asaltantes descendieron de una camioneta, pero no contaban con la reacción de la víctima, un baño de gasolina, frente al cual, los maleantes simplemente retrocedieron despavoridos, abordaron su camioneta y huyeron.

Notable..!!!!👏👏 falto el fósforo no mas... pic.twitter.com/fxGj07cDRQ — osvaldo vega patriota 🇨🇱 (@Osvaldo04110700) April 29, 2021

Opiniones divididas en redes sociales

El incidente ocurrido en una estación de servicio en la comuna chilena de Independencia ha desatado el debate. Hay quienes aplauden la reacción de la víctima.

"La gente se mata trabajando como para que lleguen estos fulanos y le quiten las cosas".

"Fue temerario, fue temerario, yo no sé si reaccionaría de la misma forma".

"Estuvo peligroso, eso no se hace, imagínate si hubiera habido un cigarro".

Y tal como explica esta última persona, el accionar del hombre fue efectivo para ahuyentar a los ladrones, pero actuó sin medir eventuales consecuencias. La gasolina pudo haber provocado un grave problema de haber hecho contacto con alguna fuente de ignición.

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"Con solo una chispa, esto hubiera terminado de otra manera. En este caso, gracias a Dios, no tenemos fallecidos, no tenemos personas lesionadas y solamente una reacción de la persona a la que le iban a quitar el auto". - David Rozowski G., Asesor de Seguridad y prevención del delito.

La acción de la víctima fue calificada como "mala" por la Policía de Investigaciones de Chile.

"Nosotros solicitamos mantener la calma, observar la situación, recordar placas, rostros, algún nombre, alguna cosa que nos pueda ayudar posteriormente a la investigación". Son las recomendaciones de Jorge Guillón, agente de la Policía de Investigaciones de Chile.

Sí, ahora estos asaltantes pensarán dos veces antes de actuar, pero el llamado es a la población, a tomar decisiones con la mayor calma posible. De esta forma, se puede denunciar, proteger nuestra integridad y frustrar el accionar de los delincuentes.

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