Ladrón llora al recibir paliza de su víctima en California

Un ladrón que intentó quitar sus pertenencias al conductor de un vehículo en California, Estados Unidos, acabó en el piso y llorando, después de que su víctima reaccionó de manera heroica al amago. Los hechos fueron captados por una cámara de seguridad privada y el video ya se volvió viral.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron en San Leandro, California, cuando los dos asaltantes, uno de ellos con pistola en mano, amagaron a un hombre que estaba estacionando una camioneta blanca en la calle para que entregara sus pertenencias.

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"¿En serio?", se alcanza a escuchar que dice el hombre al ladrón que lo amenazaba con un arma. Es así como en segundos y casi como en una película, el hombre golpea al ladrón, lo toma por la espalda y lo azota con todas sus fuerzas al piso.

En el video de apenas 22 segundos, el cual ya se volvió viral en redes sociales, se alcanza a escuchar el llanto del asaltante que es golpeado.

Después, el agresor se levanta y sale corriendo en compañía de su cómplice, dejando la pistola en el asfalto. Mientras el hombre solo ve como escapan y al parecer recoge la pistola del piso.

Kids tried to do a robbery.. went home to fill out hub applications.. pic.twitter.com/z8l9GAxP8R — Loni Love (@LoniLove) April 17, 2021

Asaltante cae desde segundo piso en Colombia

No es la primera vez que se vuelven virales los videos en los que los asaltantes ven frustradas sus intenciones. En Colombia, hace unos días circuló el video del momento en que un ladrón cae desde un segundo piso, tras lo que una ventana le aplasta la cabeza, dejándolo inconsciente. El hecho se registró en el barrio Palenque de Bogotá, Colombia.

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Las imágenes registradas en las cámaras de seguridad de la vivienda también revelan las placas del taxi en donde el ladrón, acompañado de otros dos cómplices, viajaba y fue arrastrado por uno de sus compañeros cuando perdió la consciencia.

