El condenado exproductor de cine Harvey Weinstein compareció el lunes en un tribunal del norte de Nueva York en un procedimiento para decidir si lo extraditan a California para enfrentar cargos de agresión sexual.

Harvey Weinstein is indicted in California, appears at extradition hearing https://t.co/Fk7Y06D31V pic.twitter.com/as8djdhPdt — Reuters U.S. News (@ReutersUS) April 13, 2021

Harvey Weinstein, de 69 años, vestía una camisa sin cuello cuando apareció en un video desde el Centro Correccional Wende, cerca de Buffalo, ante el juez Kenneth Case, de la corte del condado de Erie.

Weinstein pide extradición a California. REUTERS.

Su abogado, Norman Effman aseguró: "Creemos que resultará en una absolución una vez que este juicio comience y concluya en California. Pero la realidad es que el Señor Weinstein cumple un mandato de 23 años en una instalación de máxima seguridad en el estado de Nueva York. Sabemos que no se irá a ninguna parte. Sabemos que está disponible para cualquier procedimiento que sea necesario en California. Y entonces este no es un caso con un fugitivo que puede pagar la fianza"

Weinstein ha estado apelando su condena de febrero de 2020 en Manhattan y una condena a 23 años de prisión por abusar sexualmente de la exasistente de producción Mimi Haleyi y violar a la exaspirante a actriz Jessica Mann.

Weinstein pide extradición a California. REUTERS/Jane Rosenberg/File Photo|JANE ROSENBERG/REUTERS

El caso penal de California abarca presuntos ataques a cinco mujeres entre 2004 y 2013 en el área de Los Ángeles, anunciado el año pasado.

El caso incluye cuatro cargos de violación, cuatro cargos de sexo oral forzado, dos cargos de agresión sexual y un cargo de penetración sexual con uso de fuerza.

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Weinstein pide extradición a California. REUTERS/Jane Rosenberg/File Photo|JANE ROSENBERG/REUTERS

Acusado de 11 cargos

El lunes, Los Angeles Times dijo que Weinstein ha sido acusado de los 11 cargos, una medida procesal que podría acelerar los procedimientos legales, citando a cuatro personas con conocimiento directo del asunto.

La oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles no respondió inmediatamente a un pedido de comentarios.