Azafata fue tomada como rehén por un pasajero en aeropuerto de Brasil

Un hombre fue detenido por la policía de Brasil en el aeropuerto de Guarulhos, Sao Paulo. Este sujeto tomó como rehén a la azafata de una aerolínea con sede en Río de Janeiro.

Videos captados por testigos, que se encontraban en salas de espera, muestran el atacante, quien dijo ser policía militar de Paraná, amenazando a la víctima con un bolígrafo en el cuello; frente a su rehén se fueron sumando efectivos policiales.

El agresor decía cosas sin sentido sobre "corrupción", en referencia a gobiernos estatales, al tiempo que afirmó llevar una bomba en la mochila que cargaba en su espalda.

Minutos después la hipótesis de la bomba quedó descartada en una inspección realizada por autoridades aeroportuarias.

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La mujer estaba conmocionada y el agresor exigía la presencia de la policía federal. Tras la llegada de los agentes, hubo una breve negociación; el sujeto se rindió y la rehén fue liberada ilesa.

Autoridades locales brindaron todo el apoyo necesario a la empleada afectada y prestarán toda su ayuda para las próximas investigaciones relacionadas a este caso. Las actividades del aeropuerto no se vieron afectadas por el incidente.

La Policía Militar de Paraná confirmó que el hombre involucrado sí es su oficial, perteneciente al Batallón Ambiental desde hace siete años y que no anteriormente, no se había presentado ningún problema con él.

El hombre había comprado un boleto para uno de los vuelos que despegarían por la noche; tomaría un avión para visitar a su familia en Bahía.

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