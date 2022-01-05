Australia cancela visa de Novak Djokovic, quien llegó sin vacuna

Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo y quien ha ganado nueve títulos en Melbourne Park, llegó a Australia para participar en el primer Gran Slam del año.

"Nole", como le dicen a Djokovic, aterrizó este miércoles en Australia, en medio de una vorágine política sobre su estado de vacunación contra Covid-19 y mientras una disputa por su visado, añadió un nuevo giro al intento del tenista serbio acerca de jugar en el primer Grand Slam de 2021.

Novak Djokovic, quien llegó sin vacuna contra Covid-19 y quien ha ganado nueve títulos en Australia, incluidos los tres más recientes, confirmó que había recibido una exención de vacunación contra Covid-19, que le permitiría optar al récord de su Grand Slam número 21 en el Abierto de Australia, que comienza el próximo 17 de enero.

Australia cancels visa of tennis No.1 Novak Djokovic https://t.co/YSlqtYzJJy — Alistair Coleman (@alistaircoleman) January 5, 2022

Djokovic sin poder llegar a Melbourne Park

Sin embargo, su anuncio acerca de que había recibido una exención médica para jugar, provocó indignación en Melbourne, ciudad de Australia que ha soportado el confinamiento acumulado más largo del mundo y justo en donde un brote de la variante ómicron, ha hecho que el número de casos alcance niveles récord en la nación.

Entonces, siete horas después de su aterrizaje, Novak Djokovic continúa en el aeropuerto de Melbourne. Medios locales señalan que el tenista fue aislado de su "delegación" y que hasta le dejaron sin su teléfono celular mientras que las autoridades de Australia le cuestionan sobre un motivo válido (una razón de peso), para que haya viajado a Australia y sin vacuna.

Scott Morrison, Primer Ministro de Australia había sugerido que la participación de Novak Djokovic, no era un hecho y que tendría que satisfacer al gobierno federal, que es responsable de las fronteras internacionales y los visados, y que además no forma parte del proceso de exención devacunación contra Covid-19.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022

Tenista número uno del mundo retenido por error de visado en Australia

Los medios de comunicación de Australia también informaron que Novak Djokovi había sido retenido por un error de visado, poco después de aterrizar en Melbourne. La Fuerza Fronteriza federal se puso en contacto con el gobierno del estado de Victoria para preguntarle si apoyaría su solicitud después de que su equipo solicitara un tipo de visado equivocado.

Por su parte, Jaala Pulford, ministra de Deportes subrogante del estado de Victoria señaló que "El Gobierno Federal ha preguntado si apoyaremos la solicitud de visado de Novak Djokovic para entrar en Australia".

Australia - you have lost the plot! I am triple vaccinated and have covid. I support Novak Djokovic. I will not be watching the #AustralianOpen #DjokovicOut #Djokovic https://t.co/NpN4wyVoqG — Sandy (@sandy_spears1) January 5, 2022

Jaala Pulford, ministra de Deportes subrogante del estado de Victoria:

No proporcionaremos a Novak Djokovic apoyo individual para la solicitud de visado para participar en el Abierto de Australia de 2022.

El Primer Ministro australiano señaló que no habría "reglas especiales" para Novak Djokovic en su exención.

Scott Morrison, Primer Ministro de Australia:

Si esas pruebas son insuficientes, no se le tratará de forma diferente a los demás y estará en el siguiente avión de vuelta a casa.

La reacciones de le retención de Novak Djokovic no se hicieron esperar

Djokovic, al intentar ser detenido en el aeropuerto de Melbourne. pic.twitter.com/BKnNsVo0ED — Reacciones Tenis (@ReaccionesATP) January 5, 2022

Novak Djokovic se perderá el Abierto de Australia

Hace unos minutos trascendió que el gobierno federal le revocó la visa y no permitió la entrada del tenista serbio a Australia. Novak Djokovic no participará en el primer Grand Slam del año.

Autoridades determinaron que debe abandonar el Australia, hoy mismo.