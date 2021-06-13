Novak Djokovic gana Roland Garros y alcanza su Grand Slam 19

El tenista serbio Novak Djokovic ganó su segundo Roland Garros y alcanzó su Grand Slam número 19 tras remontar dos sets en contra del griego Stefanos Tsitsipas. El encuentro terminó 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 con una duración de 4 horas y 11 minutos.

Además, Novak Djokovic es el primer tenista en la Era Abierta que gana los cuatro Grand Slams al menos en dos ocasiones, siendo estos el Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Con este resultado se ubicó por primera vez en toda su carrera a uno del suizo Roger Federer y del español Rafael Nadal, quienes lideran la carrera con 20.

“Física y mentalmente ha sido muy duro. He encontrado el modo de creer en mí cuando perdía por dos sets a cero. Es un sueño que se ha hecho realidad”, dijo Novak Djokovic tras finalizar el encuentro.

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Djokovic llega a 19 títulos de Grand Slam y ya tiene en su palmarés algo inédito: es el primer tenista en la historia que ganó los cuatro grandes en al menos dos ocasiones.

El primero lo ganó en el 2016 cuando Novak Djokovic se impuso en la final a Andy Murray. En esta ocasión remontó el marcador después de perder los dos primeros sets ante el griego, una remontada que solo cinco tenistas han logrado en una final de Grand Slam.

Novak Djokovic regala raqueta tras triunfo en Roland Garros

Además, Novak Djokovic agradeció las muestras de apoyo de los aficionados y regaló la raqueta con la que se convirtió en campeón a un niño que se encontraba entre el público, luego de marcar el punto con el que se impuso a Stéfanos Tsitsipas.

Las cámaras de la trasmisión del encuentro captaron el momento exacto en el que Novak Djokovic le regaló la raqueta al niño, quien gritó de emoción mientras otros aficionados aplaudieron el gesto del serbio.

The little things.



Never know how much they may mean.



So cool.#RolandGarros pic.twitter.com/1XYlfyOvTg — JJ Watt (@JJWatt) June 13, 2021

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