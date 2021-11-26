Esto sabemos sobre la nueva variante de Covid-19 en Sudáfrica

El pasado 25 de noviembre, el gobierno de Sudáfrica informó sobre una nueva variante de Covid-19 descubierta en el país y que se propaga con mayor rapidez. Los primeros tres casos se registraron en Botswana, poco después se detectaron seis más en Sudáfrica y uno en Hong Kong.

De acuerdo con el Ministro de Sanidad de Sudáfrica, el 90 por ciento de los nuevos casos deCovid-19 en la región, podrían ser de la nueva variante, la cual es identificada por los científicos como B.1.1.529.

¿Qué se sabe de la nueva variante de Covi-19 de Sudáfrica?

Joe Phaahla, ministro de Sanidad de Sudáfrica informó que los científicos de la Red de Vigilancia Genómica del país descubrieron una nueva variante de Covid-19 a la que identificaron como B.1.1.529 o beta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a la nueva cepa del Covid-19 como "variante bajo vigilancia”, mientras la investigan los expertos.

La nueva variante del Covid-19 despertó preocupación entre la comunidad científica debido a la cantidad de mutaciones que presenta, pues los expertos hallaron 32 mutaciones en la proteína espiga, la encargada de infectar las células humanas con el virus.

Los médicos explicaron que al tener tantas mutaciones potencia la capacidad del virus de Covid-19 para infectar las células y propagarse en el cuerpo; además, complica el trabajo de las células del cuerpo para atacar a la nueva variante.

¿Qué tan contagiosa es la nueva variante de Covid-19?

Aunque las autoridades sanitarias de Sudáfrica indicaron que están preocupados por la nueva variante de Covid-19 ante lo poco que conocen sobre ella, también explicaron que es muy pronto para conocer cuál es el impacto de esas mutaciones sobre la eficacia de las vacunas contra el Covid-19.

“Se necesitarán más estudios para conocer la gravedad clínica de la variante con respecto a las demás detectadas”, indicaron las autoridades en Sudáfrica.

Unión Europea toma medidas por la nueva variante de Covid-19

Tres países de la Unión Europea (UE) ya tomaron medidas antes los casos detectados de la nueva variante de Covid-19 en Sudá

frica, una de ellas es prohibir la entrada de viajeros provenientes del país africano.

Alemania declaró a Sudáfrica como “área de variante de virus”, por lo cual, desde la noche de este viernes cerrará su aeropuerto al país africano, y solo podrán entrar vuelos de ese destino para repatriar a ciudadanos alemanes.

Por su parte, Italia y Austria, prohibieron la entrada a cualquier persona proveniente de Sudáfrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia y Eswatini, en los últimos 14 días.

