Nueva York declara estado de emergencia por aumento de migrantes

Eric Adams, alcalde de Nueva York, Estados Unidos, declaró estado de emergencia debido al aumento de migrantes que enfrenta la ciudad, la cual, dijo, costará a su gobierno mil millones de dólares este año fiscal.

En una conferencia de prensa ofrecida este viernes, Adams dijo que Nueva York soporta más de lo que le corresponde en una crisis nacional provocada por motivaciones políticas. Por lo que pidió ayuda federal y estatal, así como controles fronterizos más estrictos para combatir la crisis de migrantes.

“Ahora tenemos una situación en la que llegan más personas a la ciudad de Nueva York de las que podemos acomodar de inmediato, incluidas familias con bebés y niños pequeños”, dijo Adams.

Añadió que se pronostica que con los solicitantes de asilo de este día se superará el número de migrantes registrados en la historia de refugios de Nueva York.

De acuerdo con Eric Adams, desde abril llegaron a Nueva York más 17 mil migrantes, la mayoría sudamericanos, que solicitan asilo en la ciudad.

Añadió que desde principios de septiembre han recibido entre cino y seis autobuses diarios con migrantes.

Señaló que conectó a los solicitantes de asilo con familias, patrocinadores u otros refugios.

El alcalde de Nueva York presentó un plan de respuesta ante la crisis de migrantes en la ciudad. Señaló que conectará a los solicitantes de asilo con familias, patrocinadores u otros refugios.

Añadió que creó 42 refugios de emergencias e inscribió a cinco mil 500 niños en escuelas.

¿Qué pasará con los migrantes en Nueva York tras el estado de emergencia?

Eric Adams dijo en septiembre que los funcionarios de Nueva York estaban evaluando cómo responderían a la afluencia de migrantes, incluidas las opciones legales.

“Una vez que finalicemos cómo vamos a continuar cumpliendo con nuestra obligación legal y moral, lo anunciaremos. Hasta entonces, solo le informaremos a la gente en qué estamos pensando y cómo encontraremos formas creativas de resolver esta crisis humanitaria provocada por el hombre”, dijo Adams anteriormente.