Policía de NY detiene manifestantes en campamento para indigentes

La policía detuvo a seis manifestantes y un indigente mientras los trabajadores sanitarios limpiaban un campamento para personas sin hogar en el vecindario East Village, en la ciudad de Nueva York el miércoles 6 de abril.

"Necesitamos apartamentos. No necesitamos viviendas temporales", dijo Johnny Grima, de 37 años, un indigente que luego fue detenido por la policía.

"¿Qué dice ese letrero en la pared de ahí? Son como 90,000 personas indigentes en el estado de Nueva York en comparación con unas 200,000 unidades vacantes aquí en la ciudad. Ustedes tienen los apartamentos. Encuentren los apartamentos. Llamen a Eric Adams. Llamen las personas adecuadas. No quiero lo que tienes", exigió.

Los funcionarios de la ciudad ya habían desalojado el campamento la semana pasada, pero en cuestión de horas, el grupo restableció su campamento en el mismo lugar con la ayuda de activistas locales y grupos de ayuda mutua.

El martes 5 de abril, la policía de Nueva York avisó a los indigentes para que desmantelaran el campamento ellos mismos con 24 horas de anticipación; pero cuando llegaron los trabajadores sanitarios al día siguiente, todavía estaban allí.

Los activistas por los derechos de los indigentes intentaron evitar que los equipos de saneamiento accedieran al campamento, y se tuvo que llamar a la policía mientras los hombres y mujeres sin hogar protestaban por su evacuación.

Luego de desalojar el campamento, trabajadores de saneamiento de la ciudad de Nueva York recogieron desperdicios como jeringas.

'This is where we make our stand': Homeless New Yorkers refuse to leave at East Village camp sweep https://t.co/rEGHpkN0I5 via @gothamist — 🌈🌹#SaveEastRiverPark #PassNYHealth (@ny_indivisible) April 6, 2022

Ayudar a los indigentes: Eric Adams

La semana pasada, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, impulsó mejores condiciones de vida para los indigentes.

"Mira esto, 500 agujas hipodérmicas", dijo, señalando una fotografía de agujas hipodérmicas esparcidas sobre una manta. "Mira esta condición en la que vivía un compañero neoyorquino. ¿Se supone que debo permitir que esto se quede? ¿Se supone que debo actuar como si no viera esto? ¿Esto es dignidad?".

Adams espera despejar los campamentos de indigentes y dar a estos neoyorquinos sin hogar acceso a las instalaciones del refugio Safe Haven, el cual proporcionarán 500 camas, servicios de salud mental, uso de sustancias y atención médica en el lugar.

"Conduzco por la ciudad mirando a la gente que vive al costado de las carreteras", dijo el alcalde Adams. "Esto es tan inhumano. No estoy abandonando a nadie. No estoy creyendo que la dignidad es vivir en cartón, sin ducha, sin baño. Vamos a ofrecerles ayuda y vamos a ser claro al darles este folleto que entregaremos cuando hablemos con la gente, porque ellos tienen en mente cómo era el sistema de refugio, particularmente si se trata de problemas de salud mental, para mostrarles cómo se ve: tener servicios integrales para que alguien esté allí en la escena, brindándole atención médica, asistencia de salud mental y un baño limpio. Brindándoles un lugar donde puedan tener dignidad, sin vivir solos. desperdicio. De esto se trata".