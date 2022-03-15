Detienen a sospechoso de matar a indigentes en Nueva York

La policía de Estados Unidos detuvo a un hombre sospechoso de disparar contra cinco indigentes, causando la muerte de dos de ellos, en Nueva York y Washington, durante las últimas dos semanas. Sus actos quedaron grabados en cámaras de seguridad.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el sospechoso atacó a tres indigentes en Washington y después a dos más en Nueva York, causando la muerte de una persona en cada ciudad. Desde entonces las autoridades comenzaron con su búsqueda.

Las autoridades de Washington y Nueva York ofrecieron recompensa para localizar al sospechoso, a quien describieron como un hombre con la cabeza rapada y una barba de chivo, como aparece en las imágenes de una cámara de vigilancia.

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Hombre ataca a indigentes en Washington y Nueva York

Los ataques contra indigentes comenzaron el pasado 3 de marzo alrededor de las 4 a.m. cuando los oficiales de la Policía Metropolitana de Washington fueron alertados sobre sonidos de disparos en la avenida de Nueva York.

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital local para recibir tratamiento por lesiones que no ponen en peligro su vida.

Cinco días después, el 8 de marzo, la policía encontró a un indigente con heridas de bala, quien fue trasladado a un hospital local para ser atendido por las lesiones que no pusieron en peligro su vida.

Al día siguiente, la policía detectó un incendio en una tienda de campaña en New York Avenue. Después de que se extinguió el fuego, las autoridades encontraron los restos de un hombre cuya causa de muerte se determinó más tarde como múltiples puñaladas y heridas de bala.

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Tres días después, en el bajo Manhattan de la ciudad de Nueva York, un indigente de 38 años recibió un disparo en el brazo mientras dormía en King Street, cerca de Varick Street.

Posteriormente, la policía respondió a una llamada al 911 sobre un indigente que tenía heridas de bala en la cabeza y el cuello, al llegar, encontraron a la víctima muerta dentro de un saco de dormir en Lafayette Street.

En un posible sexto incidente el domingo por la noche, un indigente de 43 años fue encontrado muerto después de que llamaron a la policía a las calles de Greenwich y Murray.

