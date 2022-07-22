Nueva York reporta primer caso de poliomielitis en 10 años

Autoridades sanitarias de Estados Unidos reportaron el primer caso de poliomielitis en los últimos 10 años, en un adulto joven de los suburbios de Nueva York.

El Departamento de Salud de Estados Unidos indicó que el caso reportado de poliomielitis en el condado de Rockland, Nueva York, es altamente contagioso y pudo originarse fuera del país.

"Estamos supervisando la situación de cerca y trabajando con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para responder a este problema de salud pública emergente", dijo la Comisionada de Salud del Condado de Rockland, Patricia Schnabel Ruppert.

Para evitar más contagios, a partir del viernes 22 de julio, el condado de Rockland en Nueva York, albergará una clínica de vacunación contra la poliomielitis.

Today NYSDOH notified NYers of a case of polio in Rockland County, identified through sequencing at Wadsworth, confirmed by @CDCgov. Working with @rockhealth & @nychealthy, we will continue to investigate, respond, & protect communities through vaccine clinics @rockhealth. ⬇️ — NYSDOH (@HealthNYGov) July 21, 2022

De acuerdo con datos de los CDC, en Estados Unidos no se habían registrado casos de poliomielitis desde 1979; sin embargo, el virus entró al país por un viajeros con polio, y eso ocurrió en 19993, hace casi 10 años.

¿Qué es el virus de la polio que se detectó en Nueva Tork?

La poliomielitis es una enfermedad infecciosa causada por el poliovirus. Esta enfermedad es contagioso y se transmite de persona a persona (principalmente entre los niños).

El virus de poliomielitis ingresa al cuerpo a través de la boca y se excreta en la materia fecal. La mayoría de los infectados no tendrán ningún síntoma, y solo una persona de cada mil, no vacunados, desarrollará una enfermedad sintomática con parálisis.

Los síntomas de la poliomielitis son parecidos a los de la gripe, como dolor de garganta, fiebre, cansancio y náuseas. La poliomielitis invade el sistema nervioso y puede causar una parálisis irreversible en cuestión de horas.

La enfermedad no se puede curar, pero la infección se puede prevenir mediante la vacunación, y la drástica reducción de casos en todo el mundo en las últimas décadas se ha debido a las intensas campañas nacionales y regionales de inmunización de bebés y niños.

