Nueva York exigirá vacuna o prueba semanal de Covid-19 a empleados

Este lunes, la ciudad de Nueva York dio a conocer que a partir de septiembre se solicitará a todos los empleados que comprueben que poseen la vacuna contra Covid-19 y en caso de no querer inocularse, deberán realizarse una prueba semanal a fin de mostrar que no portan el virus.

Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, anunció que esta medida, la cual previamente había sido impuesta solo a trabajadores del sector salud, se extenderá a todos los empleados municipales a fin de evitar los contagios por Covid-19 en la Gran Manzana.

Nueva York cuenta actualmente con 340 mil empleados, entre los que se encuentran funcionarios, maestros y policías.

Con la realización de pruebas masivas, autoridades esperan que más personas se convenzan de recibir la vacuna contra el Covid-19, debido a la incomodidad y los inconvenientes que supone asistir a realizarse una prueba semanal.

La ciudad de Nueva York va a requerir a los empleados municipales a estar vacunados para mediados de septiembre... justo para cuando comienza el curso escolar. Los que no lo hagan tendrán que someterse a la prueba cada semana — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) July 26, 2021

California también pedirá vacuna o prueba contra Covid-19

Horas después de este anuncio en Nueva York, funcionarios de California anunciaron que también solicitarán a empleados estatales y trabajadores del sector salud una prueba semanal, o en todo caso, el comprobante de que recibieron la vacuna contra el Covid-19.

Estas medidas, según informó el condado de Los Ángeles, se tomaron debido a que la variante Delta ha provocado un aumento en los contagios de Covid-19 en dicho estado; asimismo, el número de hospitalizaciones aumentó entre personas de 30 y 45 años.

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A diferencia de Nueva York, en California estas normas entrarán en vigencia a partir de agosto, de modo que los 238 mil empleados del estado deberán elegir entre recibir la vacuna contra Covid-19 o hacerse una prueba semanal para mostrar que están libres del virus.

Estados Unidos mantendrá restricciones de viajes por Covid-19

Además, por dicho aumento en el número de casos por Covid-19, Estados Unidos anunció que no levantará ninguna de las restricciones de viaje existentes, lo cual, de acuerdo con las autoridades, se debe principalmente a la “altamente transmisible” variante Delta.

Dada la situación actual con la variante Delta, mantendremos las restricciones de viaje existentes en este momento, dijo el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

El anuncio frena cualquier intento de las aerolíneas y el sector turístico del país de salvar los viajes de verano de los europeos y otras personas afectadas por las restricciones.

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