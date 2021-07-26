Con Sinovac, los anticuerpos COVID se disipan luego de seis meses

Los anticuerpos generados por la vacuna de Sinovac Biotech contra el COVID-19 caen por debajo de un umbral clave alrededor de seis meses después de la segunda dosis en la mayoría de los casos, aunque un refuerzo podría tener un efecto reparador, de acuerdo a un estudio de laboratorio.

Surveillance for Adverse Events Following Immunization With COVID-19 Vaccines in Dalian, Chinahttps://t.co/mEASo6cbo6 pic.twitter.com/5CZWsBC91n — Sinovac Biotech (@Sinovac) July 26, 2021

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Anticuerpos COVID con vacuna de Sinovac se disipan

Para los participantes que recibieron dos dosis, con dos o cuatro semanas de diferencia, solo el 16,9% y 35,2%, respectivamente aún tenían niveles de anticuerpos neutralizantes por encima del umbral seis meses después de la segunda dosis, indicó el estudio elaborado por investigadores chinos, cuyas muestras de sangre son de adultos sanos de entre 18 y 59 años.

Esas lecturas estuvieron basadas en datos de dos grupos que involucraron a más de 50 participantes cada uno, mientras que el estudio entregó una tercera dosis de la vacuna a un total de 540 participantes.

Tercera dosis de Sinovac podría tener un efecto reparador

Cuando a los participantes de ciertos grupos se les administró una tercera dosis, aproximadamente seis meses después de la segunda, los niveles de anticuerpos neutralizantes después de otros 28 días aumentaron alrededor de 3 a 5 veces de los niveles observados cuatro semanas después de la segunda dosis, mostró la investigación.

El estudio fue realizado por investigadores de las autoridades de control de enfermedades en la provincia de Jiangsu, con expertos de Sinovac y otras instituciones chinas.

Los investigadores advirtieron que el estudio no probó el efecto de los anticuerpos contra variantes más transmisibles y que se necesitaba más investigación para evaluar la duración de los anticuerpos después de una tercera inyección.

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