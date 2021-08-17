Nueva Zelanda anuncia confinamiento de 3 días por un caso de Covid-19

Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, anunció el confinamiento de los cinco millones de habitantes por tres días, después de detectarse un caso de Covid-19, el primero desde el pasado 28 de febrero.

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Ante el temor de que el caso de Covid-19 sea con la variante delta, desde la medianoche del martes el país tendrá que pasar tres días en confinamiento, aunque en el poblado de Auckland, la ciudad más poblada de Nueva Zelanda con casi 1.7 millones, estarán confinados durante siete días.

"Tenemos solo una oportunidad. Necesitamos ir con fuerza y temprano para detener las transmisiones", dijo Jacinda Ardern al justificar este confinamiento.

Durante los tres días de confinamiento, los habitantes solo podrán salir de sus casas, con cubrebocas y guardando una distancia de dos metros, para comprar comida, hacer deporte y para realizarse pruebas para detectar Covid-19.

Nueva Zelanda investiga si el origen del caso

Ashley Bloomfield, director general de Salud, dijo que un hombre de 58 años de edad se contagió de Covid-19 después de viajar a la península de Coromadel y que comenzó su periodo infeccioso el jueves pasado.

Hasta el momento las autoridades sanitarias no han podido detectar el origen del virus ni determinar si se filtró desde los centros de cuarentena para los viajeros internacionales.

"Si bien este caso se ha identificado en Auckland, requiere que todos nosotros seamos parte de la respuesta. Es un asunto nacional", remarcó la autoridad médica.

Desde el inicio de la pandemia, Nueva Zelanda acumula más de 2 mil 900 casos confirmados y probables de Covid-19, incluyendo 26 fallecidos y 43 casos activos, casi todos en los centros de cuarentena.

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En Nueva Zelanda no se había anunciado ninguna medida de confinamiento por la pandemia de Covid-19 desde hace más de un año y la vida había retomado su curso de forma casi normal.