Hasta 5 años de cárcel y 400 mil pesos de multa: Las nuevas medidas en Italia tras las protestas

Desde hace varias semanas, Europa está en medio de múltiples protestas que denuncian los altos costos de vida, además de la crisis en educación y otros servicios, como consecuencia de los gobiernos asistencialistas.

En Italia también participaron menores de edad, por lo que Giorgia Meloni anunció una serie de decretos de cara a nuevas movilizaciones.

Se plantea castigar con hasta 5 años de cárcel y multas de 20 mil euros, cerca de 400 mil pesos mexicanos, a todo aquel que se una a un grupo de 5 personas o más y pongan en riesgo a las personas, roben o destruyan algo.

Quien rompe paga, si se trata de menores de edad, los tutores tendrían que hacerse responsables y, si no tienen recursos económicos, podrían ser embargados.