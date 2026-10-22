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Hasta 5 años de cárcel y 400 mil pesos de multa: Las nuevas medidas en Italia tras las protestas

Giorgia Meloni anunció una serie de decretos de cara a nuevas movilizaciones en Italia.

Por: Roberto Ruiz

Desde hace varias semanas, Europa está en medio de múltiples protestas que denuncian los altos costos de vida, además de la crisis en educación y otros servicios, como consecuencia de los gobiernos asistencialistas.

En Italia también participaron menores de edad, por lo que Giorgia Meloni anunció una serie de decretos de cara a nuevas movilizaciones.

Se plantea castigar con hasta 5 años de cárcel y multas de 20 mil euros, cerca de 400 mil pesos mexicanos, a todo aquel que se una a un grupo de 5 personas o más y pongan en riesgo a las personas, roben o destruyan algo.

Quien rompe paga, si se trata de menores de edad, los tutores tendrían que hacerse responsables y, si no tienen recursos económicos, podrían ser embargados.

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