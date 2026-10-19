Negocios saqueados, ayuntamientos incendiados y más de 500 agentes heridos: Primer ministro de Francia anuncia toques de queda en varias ciudades tras protestas descontroladas

Las protestas del fin de semana en Francia escalaron a niveles críticos. Tras dos días consecutivos de manifestaciones desbordadas por la exigencia de jóvenes que el Estado no puede sostener, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció la imposición de toques de queda nocturnos en varias ciudades del país a partir de este lunes 19 de octubre.

La ola de violencia ha dejado ayuntamientos quemados, comercios saqueados, cientos de policías heridos y un saldo de miles de detenidos.

Francia anuncia toques de queda nocturnos tras ola de violencia

Ante el incremento de la violencia, el ministro francés Sébastien Lecornu solicitó a las autoridades de distintas regiones imponer toques de queda parciales que podrían comenzar este 19 de octubre.

La decisión busca de alguna manera frenar la ola de hechos como incendios en edificios o agresiones contra elementos de seguridad.

En la ciudad de Denain, cerca de la frontera con Bélgica, ya se decretó restricción, y en Marsella se prohibieron las marchas durante la tarde.

🇫🇷 | URGENTE: El reloj de la torre del Ayuntamiento de Limoges en Francia, edificio de 1876 y designado como monumento histórico en 1975, se ha derrumbado después de que fuera incendiado como parte de las protestas. pic.twitter.com/vPNb2GpIJT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2026

Pérdida del control policial y destrozos en edificios históricos de Francia

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció que las fuerzas de seguridad perdieron el control del orden público en varios puntos del país.

Entre las pérdidas materiales está el incendio del Ayuntamiento de Limoges, una construcción histórica realizada en 1876 cuyo reloj de torre terminó por colapsar por las llamas provocadas por los manifestantes.

¿Cuántos detenidos hay en Francia?

Los enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad dejaron un saldo de más de mil 800 personas detenidas en todo Francia, según confirmaron algunos medios internacionales.

Los choques violentos y la quema de vallas han dejado a más de 500 agentes de policía con heridas de diversas consideraciones, además de registrarse al menos dos personas muertas durante los enfrentamientos.

Alcalde de París exige respuestas políticas para frenar la crisis

Frente al Ayuntamiento de París, el alcalde Emmanuel Grégoire habló a los medios y ciudadanos condenando los ataques a las instituciones.

Grégoire dijo que la crisis no se resolverá sin una respuesta política concreta y pidió al primer ministro hacer mesas de negociación con estudiantes de secundaria, universitarios y organizaciones de trabajadores para atender sus demandas.

🇫🇷 #AHORA | París es un campo de batalla. Los disturbios se han salido de control cuando cae la noche en la capital de Francia. pic.twitter.com/skgsa7Pinz — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 17, 2026

Macron, presidente de Francia, habla de lo sucedido

En una conferencia dirigida a la población Emmanuel Macron habló de lo sucedido a lo largo de los últimos días, admitió fallas en el despliegue de la policía durante los disturbios y solicitó ajustar las dinámicas operativas para evitar más percances y hechos de violencia.

El mandatario advirtió que aplicarán todo el peso de la ley contra quienes hayan participado en los destrozos y saqueos a comercios.