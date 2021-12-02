Descubren nuevo dinosaurio con una extraña cola en Chile

La Universidad de Chile confirmó el hallazgo de un nuevo dinosaurio, el cual asombró a los paleontólogos por la forma de su cola y por tratarse de un eslabón evolutivo en la historia de estos animales.

En febrero de 2018, un grupo de paleontólogos que viajó a la Región de Magallanes extrajo, en un cerro del Valle del Río las Chinas, un bloque de roca que contenía algunos huesos fósiles expuestos, los cuales salieron a la luz después de 74 millones de años.

“A medida que se removía lentamente la roca, prácticamente encontraron todos los huesos del espécimen y la zona posterior estaba íntegra y completamente articulada, incluida su extrañísima cola”, indicó la institución en un comunicado.

"Stegouros elengassen" es el nombre de la nueva especie de dinosaurio que identificó el equipo encabezado por Sergio Soto y Alexander Vargas, investigadores Facultad @CienciasUChile. Les invito a conocer más sobre este hallazgo que será portada de @Nature: https://t.co/HtjyoH53Rl pic.twitter.com/MrA1L1dYMl — Ennio Vivaldi (@EnnioVivaldi) December 2, 2021

La cola de la nueva especie no se parece a la de ningún dinosaurio, continuó la universidad, ya que en su mitad posterior tiene siete pares de huesos dérmicos proyectados lateralmente que le dan un aspecto similar a un macuahuitl, el garrote que usaban los antiguos aztecas.

El nuevo dinosaurio tenía una boca con forma angosta en la punta, poseía filas de placas dérmicas óseas en su parte dorsal, que le servían para defenderse de los depredadores, añadió la institución de Chile.

La nueva especie de dinosaurio, que habría medido dos metros de largo, se nombró como Stegouros elengassen, el primer término significa “cola techada” y el segundo hace referencia al mítico monstruo tehuelches del sur, expusieron los paleontólogos Sergio Soto y Alexander Vargas.

U. de Chile presenta al mundo una nueva especie de dinosaurio acorazado con una extraña arma en su cola, el Stegouros elengassen. Más sobre este hallazgo de impacto mundial publicado en @Nature en: https://t.co/z4JNcXsbkT pic.twitter.com/VRrM2NJVEq — Universidad de Chile (@uchile) December 1, 2021

El paleontólogo Alexander Vargas detalló que el nuevo dinosaurio tiene características asociadas a los estegosaurios, especies que poseían placas dorsales verticales y una cola parecida a un arma, por sus púas pareadas.

Por su parte, Sergio Soto precisó que el nuevo espécimen es un anquilosaurio transicional, es decir, un eslabón evolutivo entre los anquilosaurios y otros linajes antiguos de especies acorazadas.

Los anquilosaurios eran desconocidos en América del Sur, por eso el Stegouros superó las expectativas más optimistas, ya que permitió identificar a esta nueva especie y emparentarla con otros dos hallazgos anteriores de dinosaurios acorazados, uno en la Antártida y otro en Australia.

Esta evidencia llevó a plantear formalmente la denominación de Parankylpsauria, para los anquilosaurios que del sur que habitaron en el megacontinente de Gondeana, y Euankylosauria, para los que vivieron al norte, en el megacontinente Laurasia.

Al respecto, David Rubilar, jefe del área de Paleontología del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, explicó que antiguamente este país se ubicó en el margen occidental del megacontinente Gondwana, que estaba integrado por Sudamérica, África, Oceanía, Australia, India y la Antártida.