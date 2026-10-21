Detienen a sujeto con “charola” en Nuevo León; alegaba ser diputado federal

Un hombre dijo ser diputado federal y hasta presentó dos placas doradas como “charolas” para identificarse, pero quedó detenido por el presunto delito de usurpación de funciones públicas o de profesión en Santiago, Nuevo León.

¿Cómo descubrieron al falso diputado en Santiago, Nuevo León?

Juan “N”, de 56 años, fue detenido en la zona centro de Monterrey, después de que las autoridades recibieron un reporte de ciudadanos que alertaban de un sujeto a bordo de un taxi que rondaba la zona de La Cieneguilla, quien tomaba fotos a negocios y a peatones.

Los policías de Santiago detectaron que el automóvil era conducido por una mujer, quien alegó que estaba buscando a su expareja, contra quien existe un proceso legal, e iba acompañada de su abogado.

Placas falsas y amenazas a policías: así ocurrió la detención

Este último alegó, de forma prepotente, ser diputado federal y presentó dos placas metálicas con su nombre, con la frase “Asesor Legislativo” en una y en la segunda el nombre Pro Libertad y Derechos Humanos en América, en Participación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Unesco, con vigencia hasta diciembre de 2019.

“Yo soy servidor público, diputado, abogado y conozco de leyes, soy un diputado apoyando a la ciudadana, no saben en el problemón que se van a meter”, afirmó el supuesto diputado a los agentes, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, Nuevo León.

Vinculan a proceso a detenido por usurpación de funciones públicas

El Centro de Inteligencia para la Vigilancia revisó las bases de datos, pero no encontró el nombre del supuesto servidor público, por lo que cuando los agentes se lo hicieron saber, el hombre se puso agresivo, empujó a los agentes y trató de escapar.

El sujeto quedó detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Tras una audiencia, un juez determinó vincular a proceso por el delito de usurpación de funciones públicas y amenazas. El hombre podrá llevar este proceso en libertad.

