Extienden transporte público gratuito a mujeres que cumplan con estos requisitos en Nuevo León

Las mujeres inscritas en el programa Ayudamos a las Mujeres de Nuevo León podrán utilizar el transporte público de manera gratuita durante todo el día a partir del 1 de noviembre de 2026, anunció el gobernador Samuel García.

La ampliación contempla a las beneficiarias actuales y busca extender el respaldo a más mujeres en situación vulnerable, este programa suma hasta ahora 117 mil beneficiarias y tiene como objetivo alcanzar a alrededor de 200 mil mujeres en el estado, principalmente jefas de familia y cuidadoras.

¿Cómo funcionará el transporte público gratuito para mujeres?

La medida amplía el beneficio que reciben las usuarias y busca reducir los gastos que destinan a sus traslados cotidianos, según explicó Samuel García, una mujer que utiliza el camión para ir y regresar de sus actividades podría ahorrar el costo de alrededor de 60 viajes al mes.

El mandatario también señaló que las participantes reciben un apoyo económico mensual de 2 mil pesos, al sumar el ahorro estimado en transporte, el beneficio podría representar un alivio adicional para la economía familiar; sin embargo, el monto total dependerá del uso que cada beneficiaria haga del servicio.

¿Cuántas mujeres recibirán el apoyo en Nuevo León?

Actualmente, el programa alcanza a 117 mil mujeres, mientras que la meta estatal es llegar a unas 200 mil beneficiarias; el Gobierno de Nuevo León identifica entre la población objetivo a mujeres que son jefas de familia o realizan labores de cuidado.

Además, durante una jornada en García, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, informó sobre la entrega de más de 700 tarjetas para nuevas usuarias. También se realizó la renovación de tarjetas para garantizar la continuidad del beneficio de transporte y se distribuyeron aparatos de movilidad para personas con discapacidad.

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¿Cuáles son los requisitos para recibir los 2 mil pesos en Nuevo León?

Para acceder al programa Ayudamos a las Mujeres, las solicitantes deben tener entre 17 y 64 años, ser solteras, divorciadas, separadas o viudas, tener hijas o hijos menores de 18 años y encabezar un hogar en Nuevo León con ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Para realizar el trámite, deben presentar los siguientes documentos:



Identificación oficial con fotografía, como credencial para votar, pasaporte o licencia de conducir.

CURP de la solicitante.

Comprobante de domicilio reciente, con una antigüedad máxima de tres meses.

Declaración bajo protesta de decir verdad para acreditar que son jefas de hogar.

Acta de nacimiento y CURP de al menos uno de sus hijos o hijas menores de 18 años.

El trámite puede realizarse de manera presencial o digital, según las opciones disponibles; si la solicitante no cuenta con identificación o comprobante de domicilio, las autoridades contemplan mecanismos alternativos para acreditar estos datos.