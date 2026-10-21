Extienden transporte público gratuito a mujeres que cumplan con estos requisitos en Nuevo León
Nuevo León ampliará el transporte público gratis para mujeres; conoce quiénes pueden acceder al beneficio y qué documentos necesitan presentar.
Las mujeres inscritas en el programa Ayudamos a las Mujeres de Nuevo León podrán utilizar el transporte público de manera gratuita durante todo el día a partir del 1 de noviembre de 2026, anunció el gobernador Samuel García.
La ampliación contempla a las beneficiarias actuales y busca extender el respaldo a más mujeres en situación vulnerable, este programa suma hasta ahora 117 mil beneficiarias y tiene como objetivo alcanzar a alrededor de 200 mil mujeres en el estado, principalmente jefas de familia y cuidadoras.
¿Cómo funcionará el transporte público gratuito para mujeres?
La medida amplía el beneficio que reciben las usuarias y busca reducir los gastos que destinan a sus traslados cotidianos, según explicó Samuel García, una mujer que utiliza el camión para ir y regresar de sus actividades podría ahorrar el costo de alrededor de 60 viajes al mes.
El mandatario también señaló que las participantes reciben un apoyo económico mensual de 2 mil pesos, al sumar el ahorro estimado en transporte, el beneficio podría representar un alivio adicional para la economía familiar; sin embargo, el monto total dependerá del uso que cada beneficiaria haga del servicio.
¿Cuántas mujeres recibirán el apoyo en Nuevo León?
Actualmente, el programa alcanza a 117 mil mujeres, mientras que la meta estatal es llegar a unas 200 mil beneficiarias; el Gobierno de Nuevo León identifica entre la población objetivo a mujeres que son jefas de familia o realizan labores de cuidado.
Además, durante una jornada en García, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, informó sobre la entrega de más de 700 tarjetas para nuevas usuarias. También se realizó la renovación de tarjetas para garantizar la continuidad del beneficio de transporte y se distribuyeron aparatos de movilidad para personas con discapacidad.
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¿Cuáles son los requisitos para recibir los 2 mil pesos en Nuevo León?
Para acceder al programa Ayudamos a las Mujeres, las solicitantes deben tener entre 17 y 64 años, ser solteras, divorciadas, separadas o viudas, tener hijas o hijos menores de 18 años y encabezar un hogar en Nuevo León con ingresos por debajo de la línea de pobreza.
Para realizar el trámite, deben presentar los siguientes documentos:
- Identificación oficial con fotografía, como credencial para votar, pasaporte o licencia de conducir.
- CURP de la solicitante.
- Comprobante de domicilio reciente, con una antigüedad máxima de tres meses.
- Declaración bajo protesta de decir verdad para acreditar que son jefas de hogar.
- Acta de nacimiento y CURP de al menos uno de sus hijos o hijas menores de 18 años.
El trámite puede realizarse de manera presencial o digital, según las opciones disponibles; si la solicitante no cuenta con identificación o comprobante de domicilio, las autoridades contemplan mecanismos alternativos para acreditar estos datos.