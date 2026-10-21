El nombre confirmado de las nuevas estaciones de las Líneas 4 y 6 del Metro en Monterrey

Las autoridades del Nuevo León confirmaron cuáles serán las nuevas estaciones de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, así como el mapa completo de cómo estarán integradas en la red de este medio de transporte.

El 29 de abril de 2026, se llevó a cabo el primer viaje de prueba en las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, y aquí podrás conocer todos los detalles de lo que se sabe de la ampliación a la red que contempla estas estaciones.

Las PRUEBAS de seguridad del nuevo metro avanzan en tiempo y forma. Aquí está la vista de dos de los nuevos trenes encontrándose cada uno en su propia trabe en el viaducto de la Línea 6, que por cierto ya está terminado.



Paciencia, VALDRÁ LA PENA 🚝🦁👊🏻 pic.twitter.com/Ruc46ZJhgt — Samuel García (@samuel_garcias) October 21, 2026

¿Cuáles son las nuevas estaciones de la Línea 4 del Metro de Monterrey?

El proyecto contempla 35 kilómetros adicionales, 21 estaciones y 13 trenes, de los cuales seis ya están listos. El gobierno seguró que todas las estaciones contarán con elevadores y escaleras eléctricas para facilitar el acceso a personas con discapacidad y usuarios con carriolas.

En el caso de la Línea 4 del Metro, de acuerdo con información publicada por el gobierno de Nuevo León, contempla la construcción de 7.51 kilómetros del centro de la ciudad hacia los límites con Santa Catarina. Las nuevas estaciones que comenzarán a brindar servicio son las siguientes:



Pablo González Garza Torre Rise Puente de La Virgen Pino Suárez Puente del Papa Macroplaza Ginecología

Estas serán las nuevas estaciones de la Línea 6 del Metro de Monterrey

Para la construcción de la Línea 6 del Metro de Monterrey se destinarán 17.61 kilómetros del centro de la ciudad al municipio de Apodaca, de acuerdo con la información del gobierno estatal.

Las nuevas estaciones que comprenderán la Línea 6 del Metro de Monterrey serán:



Ginecología Parque Fundidora "Y" Griega Churubusco Linda Vista Bonifacio Salinas San Rafael La Victoria La Talaverna Paseo de la Fe Isidoro Sepúlveda Julían Treviño El Milagro Apodaca Centro

Samuel García, gobernador de Nuevo León, informó que con la ampliación de la red el Metro en Monterrey se contempla la Línea Aeropuerto. Las estaciones Aeropuerto, Ginecología e "Y" Griega tendrán en su diseño, con elementos como pantallas, vitrales, murales y arte.

Además, se dio a conocer que concluyó el viaducto de ambas líneas, incluida la colocación de la última de las mil 300 trabes de la Línea 6, por lo que comenzará la liberación gradual de carriles en avenidas como Miguel Alemán y Constitución.