Astrónomos hallan nuevo planeta en el sistema estelar b Centauri

Un grupo de astrónomos descubrió un nuevo planeta fuera de nuestro sistema solar, el cuerpo celeste orbita alrededor de b Centauri, el sistema de dos estrellas que se puede observar a simple vista.

La imagen del planeta se captó con el telescopio VLT (Very Large Telescope), del Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés) que se encuentra en el desierto de Atacama, en Chile.

En un comunicado, ESO explicó que b Centauri se ubica a unos 325 años luz de distancia de la Tierra, tiene al menos seis veces la masa del Sol, por lo que es el “sistema más masivo alrededor del cual ha existido un planeta”.

El nuevo planeta se captó orbitando a una distancia 100 veces mayor a la que Júpiter gira alrededor del Sol, a pesar de que algunos astrónomos consideraban que los planetas no podían existir alrededor de sistemas tan masivos y calientes como b Centauri.

El nuevo planeta se formó en un entorno de radiación extrema

Markus Janson, astrónomo de la Universidad de Estocolmo, Suecia, aseguró que el hallazgo cambia por completo la imagen de las estrellas masivas como huéspedes de planetas.

1/ Our Very Large Telescope has captured a direct image of a planet orbiting b Centauri the hottest and most massive planet-hosting star pair found to date!



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Credit: @ESO /Janson et al. pic.twitter.com/5Dx18AyUEa — ESO (@ESO) December 8, 2021

El principal autor del estudio sobre el nuevo planeta, publicado en Nature, expuso que la mayoría de las estrellas masivas son muy calientes y este sistema no es la excepción, ya que su principal estrella es tres veces más caliente que el Sol y emite grandes cantidades de radiación ultravioleta.

Citado en el comunicado, Janson agregó que mientras más caliente está una estrella, su producción de radiación de alta energía es mayor, lo que “debería actuar contra la formación de planetas”.

Las estrellas de tipo B generalmente se consideran entornos bastante destructivos y peligrosos, por lo que se cree que debería ser extremadamente difícil formar grandes planetas a su alrededor.

Sin embargo, el descubrimiento del nuevo planeta en b Centauri “es un mundo alienígena”, ya que el entornó en el que se formó es completamente diferente de lo que sucede en la Tierra y nuestro sistema solar, aseguró Gayathri Viswanath, coautor del estudio.

“Es un entorno hostil, dominado por radiación extrema, donde todo está a una escala gigantesca, las estrellas, el planeta y las distancias son más grandes”, agregó Viswanath.

En el caso del nuevo planeta, llamado b Centauri b, tiene una masa 10 veces mayor a la de Júpiter, se mueve alrededor del sistema solar en una de las órbitas más amplias descubierta hasta ahora y una distancia 100 veces mayor que la existente entre Júpiter y el Sol.

Finalmente, el Observatorio Europeo Austral confirmó que su telescopio ESO de 3.6 metros tomó imágenes de b Centauri b hace más de 20 años, pero en ese momento no se reconoció como un nuevo planeta.

