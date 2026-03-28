Ahome, Sinaloa regula el uso de machetes en la vía pública para frenar la violencia, ¿de qué trata?

Derivado de los hechos violentos que se han suscitado en Ahome, Sinaloa, el Cabildo municipal aprobó por unanimidad un nuevo reglamento que regula la aportación y uso de machetes y objetos punzocortantes en la vía pública, con el objetivo de prevenir riesgos y reforzar la seguridad en espacios públicos.

Sin machetes en las calles de Ahome

La iniciativa fue presentada por la regidora Yeniva Gámez López y respaldada por el presidente municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quien destacó que la medida busca evitar situaciones de riesgo para la población y brindar mayores herramientas a las autoridades encargadas de la seguridad.

De acuerdo con lo aprobado, portar o transportar machetes u objetos de características similares podrá ser considerado una falta administrativa cuando existan elementos que representen un riesgo para la seguridad o tranquilidad de las personas.

El proyecto fue analizado por comisiones unidas y presentado al cuerpo de regidores por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Carlos Francisco Rodríguez Ponce. Además, la propuesta fue ampliada por el regidor César Emiliano Gerardo Lugo.

Autoridades municipales señalaron que esta decisión responde a la necesidad de atender un fenómeno que se ha presentado en la sociedad, por lo que se busca fortalecer la prevención, la conciencia ciudadana y las acciones de seguridad pública en el municipio.

Hombre ataca a machetazos a mujer por defender a perros

Un hecho de extrema violencia ha causado conmoción en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, en el municipio de Puebla, luego de que se difundiera un video en el que un hombre ataca a machetazos a una mujer.

De acuerdo con reportes, el conflicto comenzó cuando la víctima intentó intervenir para defender a varios perros en situación de calle, luego de que el agresor mostrara una actitud hostil hacia los animales.

La situación escaló rápidamente y terminó en un ataque violento, cuyo momento quedó captado por cámaras de vigilancia y se viralizó en redes sociales, generando una fuerte indignación entre usuarios.