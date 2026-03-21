VIDEO: Hombre ataca a machetazos a mujer por defender a perros de la calle en Puebla

Un suceso de extrema violencia ha conmocionado a los habitantes de la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, situada en el municipio de Puebla, luego de que se difundiera un video donde se observa a un hombre que ataca a machetazos a una mujer.

De acuerdo con los reportes derivados de las grabaciones de vigilancia en la zona, el conflicto se originó cuando una mujer intentó intervenir en favor de un grupo de animales que se encontraban en la vía pública.

VIDEO: Hombre ataca a machetazos a mujer

La situación escaló rápidamente cuando la víctima buscó evitar que un hombre arremetiera contra varios perros de la calle que transitaban por las calles de esta demarcación poblana.

Lo que inició como un acto de defensa hacia los animales terminó en un ataque violento que ha generado una fuerte reacción en las plataformas digitales tras la publicación del video. En las imágenes registradas se aprecia el momento exacto en el que la mujer intenta interceder, buscando frenar la actitud hostil del individuo hacia los perros.

🚨🐶 ATAQUE CON MACHETE EN PUEBLA



Un sujeto fue captado agrediendo con un machete a una mujer en San Jerónimo Caleras.



La víctima intentó impedir que el agresor maltratara a perros callejeros cuando ocurrió el ataque.



El hecho quedó grabado en video y ya genera indignación en… pic.twitter.com/XMCFKDNLgS — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) March 21, 2026

Detalles de la agresión y estado de la víctimaLa respuesta del atacante ante la intervención de la mujer fue desproporcionada y letal. Según se observa en el registro fílmico distribuido en redes sociales, el sujeto extrajo un machete con el cual comenzó a agredir a la persona que buscaba proteger a los animales.

El agresor utilizó el machete para propinar diversos golpes y cortes, concentrando el ataque en zonas vitales de la parte superior del cuerpo de la afectada.

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Como consecuencia de este acto delictivo, la víctima sufrió heridas de consideración tanto en la región del torso como en el área de la cabeza. La grabación del evento permite documentar la gravedad de las lesiones infligidas por el sujeto, quien no se detuvo pese a la vulnerabilidad de la mujer durante el altercado. Este material se ha convertido en la prueba principal de la brutalidad ejercida en plena vía pública de San Jerónimo Caleras.

Reacción social ante la difusión del video

El caso ha cobrado relevancia nacional debido a la crudeza de las imágenes que circulan en la red, donde se etiqueta el contenido como de alta sensibilidad. La indignación entre los usuarios se ha centrado en el uso de un arma como el machete para resolver una disputa originada por el trato hacia los animales.

Hasta el momento, la información disponible se limita a lo documentado por las cámaras de seguridad del sector, las cuales ofrecen una perspectiva clara de la mecánica de la agresión y la identidad del perpetrador.

