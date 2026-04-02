Estos son los nuevos emojis que llegarán en 2026: ¿En qué celulares estarán disponibles?

Una nueva oleada de emojis está a punto de llegar a millones de celulares alrededor del mundo, brindándole a los usuarios nuevas formas y expresiones para poder implementar en sus chats de WhatsApp u otras redes sociales, pero ¿cuáles son estos emoticones?

Los emojis nacieron en Japón durante la década de los 90’s, esto como una forma de enriquecer la comunicación digital.

¿Cuáles son los nuevos emojis que llegan a los celulares en 2026?

Este 2026, algunos celulares tendrán nuevos emojis para utilizar en sus conversaciones diarias; te compartimos la lista de emoticones que se estrenarán a lo largo de este año.

Bailarina de ballet.

Cara distorsionada.

Criatura peluda.

Orca.

Nube de pelea.

Cofre de tesoro.

Deslizamiento de tierra.

Trombón.



Hasta el momento no han dado una fecha exacta en la que los emojis llegarán a los celulares de millones de usuarios.

Today, as part of the public release of iOS 26.4, Apple has introduced designs for 163 new emojis, including a distorted face, ballet dancers, and a Bigfoot-inspired cryptid. The update also includes a revision to the Puerto Rican flag.



Read more: https://t.co/0sintInvkx pic.twitter.com/8v5rBNlQmi — Emojipedia (@Emojipedia) March 24, 2026

¿Para qué celulares estarán disponibles los nuevos emojis?

¿Está el tuyo? Los nuevos emojis estarán disponibles únicamente para los celulares Apple que cuenten con la actualización iOS 26.4, una versión gratuita que estará disponible a partir de los iPhone 12.

Los emoticones podrán utilizarse en redes sociales como WhatsApp, Instagram y Facebook, además estarán disponibles en iMessage.

Es importante tomar en cuenta que, si envías estos emojis a alguien que no cuente con la actualización, solo aparecerá un signo de interrogación, por lo que no podrá ver el emoticono hasta que actualicen su celular.

¿Qué hago para obtener los nuevos emojis?

Para obtener los nuevos de emojis de iPhone, lo único que hay que hacer es actualizar el celular con la versión iOS 26.4, la cual está disponible desde el iPhone 12, hasta la última versión del celular.

Hasta el momento se desconoce si Android cuenta con alguna nueva versión de emojis para este año.

¿Cuáles son los emojis más utilizados por los mexicanos?

Existen alrededor de 3 millones 644 emojis en todo el mundo, los cuales son utilizados en distintas redes sociales como Facebook, WhatsApp o WhatsApp, pero ¿sabes cuáles son los emoticones más utilizados por las y los mexicanos? Te dejamos la lista:

