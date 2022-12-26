De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos 2022, aprobada por el Congreso de la Unión, la secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre los nuevos precios del pasaporte mexicano 2023 para, mismos que entrarán en vigor a partir del 1 de enero.

Como es conocido, el precio del pasaporte mexicano 2023 dependerá de la vigencia del documento, pues puede ser válido por un año para menores de tres años, tres, seis y hasta 10 años.

¿Cuánto costará el pasaporte para 2023 y cuáles son los requisitos?

Cabe destacar que los precios para tramitar el pasaporte mexicano 2023, que entrarán en vigor el primer día de enero, tienen el 50% de descuento para personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas (con Canadá). Además la discapacidad deberá comprobarse y el beneficio con vigencia de 10 años no aplica para trabajadores agrícolas.

📌 De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos 2022, aprobada por el Congreso de la Unión, se informa sobre los nuevos costos del pasaporte para el año 2023, mismos que entran en vigor el 1 de enero próximo. pic.twitter.com/GkTra9YFBN — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 26, 2022

Los nuevos precios para tramitar el pasaporte mexicano 2023, que entrarán en vigor el primer día de enero son:



Un año de vigencia por 815 pesos, con descuento 405 pesos.

Tres años por mil 585 pesos, con descuento 795 pesos.

Seis años por 2 mil 155 pesos, con descuento mil 075 pesos.

10 años por 3 mil 780 pesos, con descuento mil 890 pesos.

Los precios para tramitar el pasaporte mexicano 2023con cita de emergencia, que entrarán en vigor el primer día de enero son:



Un año de vigencia por mil 055 pesos, con descuento 530 pesos.

Tres años por 2 mil 060 pesos, con descuento mil 030 pesos.

Seis años por 2 mil 800 pesos, con descuento mil 400 pesos.

10 años por 4 mil 915 pesos, con descuento 2 mil 455 pesos.

Es necesario agendar una cita|SRE

¿Qué requisitos se necesitan para tramitar el pasaporte a partir de enero 2023?

Cualquier persona puede realizar el trámite para el obtener el pasaporte mexicano 2023, para esto, es necesario sacar una cita.

Algunos de los requisitos para tramitar el pasaporte mexicano son:

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial (INE u otra identificación oficial

Comprobante de pago expedido por el banco indicado en original y copia.

CURP certificado en original y copia.

El trámite del pasaporte mexicano 2023 debe ser realizado personalmente por cada solicitante dentro de las oficinas de la SRE.