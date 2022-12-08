Lo principales motivos por los que tu visa americana podría ser rechazada

Uno de los miedos más grandes para miles de mexicanos que quieren viajar a Estados Unidos es el trámite de la visa americana, pues son muchos los casos en los que los ciudadanos reciben el rechazo por parte de la Embajada de EU para ingresar a su país, razón por la que antes de iniciar el proceso la principal duda es por qué te podrían negar la visa.

Antes de iniciar el trámite y realizar el respectivo pago no reembolsable, es importante saber que hay algunas recomendaciones para los solicitantes e incluso algunas de las razones por las que podría ser muy probable que te rechacen la visa, mismas que te enunciamos a continuación y que son dirigidas a la de No Inmigrante, principalmente.

Para viajar a Estados Unidos, además de tener pasaporte deberás tramitar una visa americana|Pixabay

Razones por las que te pueden negar la visa:

Haber violado la ley respecto al uso de sustancias controladas, ya sea en México o cualquier otro país. Si tienes algún tipo de antecedente relacionado, la visa podría ser rechazada de inmediato. Haber cometido un delito relacionado con la depravación, dos delitos en materia penal o intento de crimen antes de los 18 años, razones suficientes por las que no serías candidato a la visa americana.

Estas son dos motivos específicos por los que la visa americana sería rechazada de inmediato; sin embargo, hay otra serie de circunstancias por las que el documento podría ser denegado y que podrían involucrar a un sector de la población más grande.

#EnLaMañanera | El canciller @m_ebrard confirmó que el gobierno de #EU dará 25 mil visas de trabajo a centroamericanos y el resto podría otorgarse para mexicanos que busquen una oportunidad y que tengan un contacto en el país pic.twitter.com/oCEEkFrB2J — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 19, 2022

¿Por qué me pueden negar mi visa de turista a Estados Unidos?

Faltan documentos para el trámite. Es muy común que el solicitante no haya incluido la documentación suficiente para respaldar su situación personal en México o el motivo del viaje. En este caso la solicitud se pondrá en pausa y podrás completar la información ante la Embajada en un periodo máximo de 12 meses. Ser un potencial inmigrante. La Embajada de Estados Unidos evalúa la documentación del solicitante y, en caso de que no se compruebe suficiente conexión con México, podría ser rechazada. Tener una casa, un empleo formal o una familia podría ayudar a sustentar tu perfil como turista o visitante temporal, con intenciones de regresar. Haber cometido un fraude o falsificación de documentos. Esto podría volver imposible que te acepten una visa americana en el futuro. Comprobar los motivos de tu viaje y capacidad de costeo. Si las autoridades estadounidenses indagan en tus motivos de viaje, es fundamental que esté bien planificado y tengas la capacidad financiera para costearlo. Riesgo de convertirte en un cargo público para Estados Unidos. Esta advertencia está dirigida principalmente a quienes solicitan una visa de inmigrante para un tiempo prolongado, pues debes demostrar que no serás una carga para el país y que podrás sustentarte económicamente.

Estas son algunas de las situaciones que podrían provocar un rechazo en la visa americana, pues la embajada estadounidense será la encargada de proteger a su país y limitar la cantidad de inmigrantes ilegales que puedan acceder a su país.

