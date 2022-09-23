Presenta Sheinbaum vagón de tren de Línea 1 del STC Metro

La Jefa de Gobierno, de la CDMX, Claudia Sheinbaum, presentó el primer vagón de tren de los 29 que llegarán a la Ciudad de México y que formarán parte de la Nueva Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Lo hizo al inaugurar la exposición “Movilidad Integrada. Una ciudad, un sistema”, en la Avenida Plaza de la República frente al Monumento a la Revolución.

“Estamos aquí en el Nuevo Tren de la Nueva Línea 1 del Metro. Está con nosotros el directivo de CRRC, que es la empresa que nos está ayudando a reconstruir la Línea 1, a hacer una Nueva Línea 1 del Metro, y este es el primero de 29 trenes que van a llegar a la Ciudad de México. Este primer tren se fabricó en China”.

Vagones contnuos para la Línea 1.

Tras recorrer el interior del Tren 01 modelo NM22, la mandataria local invitó a la ciudadanía a conocer esta unidad.

Detalló que sus vagones son continuos –sin separaciones entre uno y otro- y que cuenta con un sistema de televisiones y cámaras de videovigilancia.

“Es continuo, como ustedes pueden ver, igual que los de la Línea 2, pero mucho más moderno; tiene cámaras de seguridad, ahí las pueden ver; tiene televisiones para poder estar dando información, y es un tren ultra moderno, el tren más moderno que va a haber en el Metro de la Ciudad de México”.

Por su parte el director general del Metro, Guillermo Calderón Aguilera, señaló que el tren cabeza de serie de la Nueva Línea 1 cuenta con 72 cámaras que son monitoreadas desde la cabina del operador y desde el centro de control del Metro, lo que brinda mayor seguridad a los usuarios.

Calderón Aguilera resaltó que, desde el punto de vista energético, los trenes de la Nueva Línea 1 son 35 por ciento más eficientes que los anteriores, lo que permitirá un ahorro de 75 millones de pesos al año en consumo de energía eléctrica para la Ciudad de México.

En la exposición “Movilidad Integrada. Una ciudad, un sistema” se aprecian también unidades de Cablebús, del Metrobús eléctrico, Trolebús, de la Red de Transporte de Pasajeros, de transporte público concesionado y de las nuevas bicicletas del Sistema ECOBICI.

Se podrá visitar hasta el próximo domingo 25 de septiembre, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.