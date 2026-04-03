Matemáticas y futbol: OART, la métrica que mide el riesgo detrás de cada pase en el futbol profesional

¿Qué es OART? Mientras millones de aficionados vivían la emoción del Mundial de Qatar 2022, un estudiante colombiano lo analizaba desde otra perspectiva: las matemáticas. Lucas Carrasquilla Parra, de la Universidad del Rosario, desarrolló un modelo que permite medir el riesgo que asume un jugador durante un partido de futbol, a partir del análisis de más de 56 mil pases.

¿Qué es OART?

Un modelo matemático desarrollado por el estudiante Lucas Carrasquilla Parra introduce una nueva forma de entender el futbol profesional.

Por medio de la métrica Opportunity-Adjusted Risk Taking (OART), su investigación cuantifica el riesgo que asume un jugador al elegir un pase, comparando su decisión con todas las opciones disponibles al momento de la jugada.

El estudio se basó en el análisis de 56,415 pases registrados durante el Mundial de Qatar 2022, utilizando datos de seguimiento en 360 grados que permitieron conocer la posición de los jugadores dentro del campo.

Con la información recolectada, el estudiante construyó un modelo de aprendizaje automático capaz de estimar la probabilidad de éxito de cada pase posible.

A diferencia de los enfoques tradicionales, que se encargan de evaluar solamente si la jugada terminó bien o mal, el modelo OART permite analizar la calidad de la decisión en su contexto.

Los resultados muestran patrones claros: los delanteros tienden a asumir mayores riesgos en comparación con defensores y mediocampistas, en línea con sus roles dentro del juego.

Peligro en el área rival en el futbol

Además, la investigación encontró que asumir riesgos ajustados puede estar relacionado con la generación de oportunidades ofensivas, medidas de goles esperados por posesión.

Esto sugiere que, en ciertos escenarios, tomar decisiones más arriesgadas puede incrementar el peligro en el área rival.

Más allá del terreno de juego, la herramienta abre nuevas posibilidades para la analítica deportiva. De acuerdo con el propio Carrasquilla, este tipo de métricas podría ser utilizado por clubes, entrenadores y analistas para evaluar la toma de decisiones, entender estilos de juego y detectar futbolistas creativos que no siempre destacan en las estadísticas tradicionales.