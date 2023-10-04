Oaxaca, en alerta por incremento de casos de dengue hemorrágico

Los casos de dengue hemorrágico en Oaxaca van al alza, se trata de una enfermedad transmitida por la picadura de un mosquito que, actualmente, mantiene en vilo a la población de esta entidad en la que se han registrado más de 90 mil casos de este virus en 2023.

Emmanuel es un habitante de San Juan Bautista Tuxtepec quien ha visto de cerca la lucha contra el dengue hemorrágico al internar a su hermana por una complicación que le causó la enfermedad, pero su caso no es el único, como ella, otros más reciben atención en su comunidad.

“Empezó a convulsionar, le subió la temperatura, le detectaron una bacteria en el riñón, dice el doctor que porque se le bajan las plaquetas, los glóbulos blancos y es cuando las bacterias y los virus se introducen en el cuerpo”, explicó.

¿Qué es el dengue hemorrágico?

De acuerdo con especialistas, el dengue hemorrágico es la evolución del dengue tradicional, un virus transmitido por la picadura de mosquito y que se genera por la disminución de plaquetas que, a su vez, producen una hemorragia en cualquier órgano del cuerpo.

Actualmente, algunos estados sufren un incremento de casos de dengue y muchos han evolucionado a hemorrágico, como ocurre en Oaxaca, según explicó Francisco Javier, un médico general de la zona.

“Hay muchos casos de dengue hemorrágico en un porcentaje de 20 o 30% cuando antes era poquito menos, ahora se ha visto más”, declaró a Fuerza Informativa Azteca.

Oaxaca suma más de 90 mil casos de dengue

En Oaxaca, según datos de la Secretaría de Salud, se han registrado más de 95 mil casos de dengue en lo que va del 2023, algunos de ellos han terminado en dengue hemorrágico.

Las autoridades se encuentran analizando 22 muertes que estarían relacionadas con casos de dengue hemorrágico. Mientras tanto, recomendaron evitar que el agua se acumule en recipientes para que no se desarrollen larvas, además pidieron cubrir las extremidades con repelente.