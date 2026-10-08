Obispo de Aguascalientes responde a las amenazas y la campaña de odio de creador de contenido morenista

Tras los alarmantes señalamientos y la grave incitación a la violencia promovida por un agitador digital afín al partido oficialista, el obispo de la Diócesis de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, rompió el silencio para fijar su postura frente a las amenazas que han conmocionado a la comunidad eclesiástica y a la sociedad. A través de un mensaje en sus canales oficiales, el católico afirmó encontrarse en completa serenidad y descartó cualquier tipo de amedrentamiento, lamentando profundamente el clima de polarización, la falta de respeto hacia la dignidad humana.

El obispo expresó que, más allá de un impacto personal, lo que verdaderamente genera preocupación es el paulatino deterioro del tejido social y el ensañamiento con el que ciertos actores mediáticos e influenciadores políticos buscan descalificar la labor eclesial. Espinoza Jiménez enfatizó que diversos contenidos han manipulado extractos de sus homilías de forma dolosa con el objetivo explícito de denigrar su figura pública y deteriorar la imagen de la Iglesia católica, convirtiendo un discurso de fe y reflexión comunitaria en un pretexto para la confrontación partidista y el linchamiento virtual.

"Y eso sí me duele un poquito porque veo que algunos medios de comunicación y en redes sociales quieren denigrar la imagen del obispo y de la Iglesia", puntualizó.

Youtuber ofrece dinero para agredir a obispo en Aguascalientes

El tema escaló cuando se difundió un video de un youtuber plenamente identificado con las causas de Morena en el que ofrecía abiertamente una suma de dinero en efectivo a cambio de atentar contra la vida del líder religioso. Esta grave incitación al delito, disfrazada de contenido para redes sociales, encendió las alarmas de las autoridades y de diversos sectores sociales que condenaron el uso de plataformas digitales para promover la violencia por motivos de intolerancia ideológica o religiosa.

Obispo de Aguascalientes afirma estar tranquilo tras amenazas de un youtuber afín a Morena que ofreció dinero por su vida



Juan Espinoza lamenta la "falta de respeto a las personas" pic.twitter.com/DPqnXufqjA — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 8, 2026

Pese a la extrema gravedad del ofrecimiento de recompensa publicado por el influenciador afín al régimen, el obispo Juan Espinoza reiteró que no se dejará amedrentar por discursos de odio ni por provocaciones mediáticas.