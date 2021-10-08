Obispo implora a mujer que no acceda a eutanasia en Colombia

A través de un video, Francisco Ceballos, obispo de Riohacha y presidente de la Comisión de Promoción y Defensa de la Vida del Episcopado colombiano, trató de convencer a Martha Liria Sepúlveda, la primera mujer que accederá a la eutanasia en Colombia sin tener alguna enfermedad terminal, a cambiar su decisión sobre morir el próximo domingo 10 de octubre.

“Como pastor de la Iglesia Católica, con mucho respeto y mucho cariño, le quiero manifestar a mi hermana Martha que no está sola, que el Dios de la vida siempre nos acompaña”, expresó el obispo.

Martha Liria, de 51 años de edad, será la primera paciente con un diagnóstico no terminal en solicitar la eutanasia en Colombia, lo cual se espera suceda el próximo domingo.

Desde hace casi tres años, la mujer padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica, por lo que sus movimientos son muy reducidos, lo cual la motivó a solicitar la eutanasia.

“Dios no me quiere ver sufrir a mí”, aseguró Martha durante un entrevista para un medio colombiano.

Obispo dice que mujer debe asumir el dolor como Jesús

Durante una entrevista difundida en Noticias Caracol, Martha comentó que era una mujer de fe y dijo que si Dios es amor, como dice la Biblia, habrá de amar también su decisión de poner punto final a su vida. A lo que el obispo Francisco Ceballos respondió con un video donde le envió una invitación para que desista de morir.

En la grabación, el obispo también aseguró que Jesús asumió el dolor hasta la cruz y añadió que le organizó una misa a la mujer para rezar por ella y su cambio de decisión respecto a la eutanasia.

“También invito a Martha Liria a la Eucaristía que ofreceré el próximo 9 de octubre de 2021, a las ocho de la mañana desde la Iglesia Catedral Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, en la cual oraremos por su vida, para que el Señor, quien asumió el dolor hasta la muerte y una muerte de cruz, le dé el valor de acompañarlo, hasta la misma cruz”, señaló Ceballos.

Será la primera persona sin enfermedad terminal en acceder a eutanasia

El pasado 23 de julio la Corte Constitucional de Colombia amplió el derecho a la muerte digna para pacientes no terminales como Martha, quien tan solo cuatro días después de esa sentencia, ocurrida el 27 de julio, solicitó el procedimiento.

Martha Liria Sepúlveda considera que morir le dará el descanso que su cuerpo necesita y su hijo está de acuerdo con la decisión que la mujer tomó.

“Ya uno con una Esclerosis Lateral en el estado que la tengo ya lo mejor que me puede pasar es descansar. Y para mí la muerte es un descanso”.