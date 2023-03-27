Régimen nicaragüense muestra al Obispo Rolando Álvarez

El régimen nicaragüense de Daniel Ortega mostró en la televisión oficialista al obispo, Rolando Álvarez despues de que durante días, activistas exigieran una prueba de vida a 7 meses de estar preso. El obispo fue detenido el 19 de agosto pasado, acusado de difundir noticias falsas e incitar a la violencia. El obispo Álvarez prefirió purgar una condena de 26 años de prisión antes que aceptar el destierro junto a 222 opositores que fueron enviados en un avión a Estados Unidos.

Durante semanas, activistas de derechos humanos en Nicaragua y en el exterior exigieron al régimen de Ortega que diera una prueba de vida del obispo quien fue condenado a 26 años de prisión por supuesta traición a la patria y después de haber estado en casa por cárcel ahora está recluido en el penal Jorge Navarro en Managua. Como parte de su condena el régimen lo despojó de su nacionalidad nicaragüense.

Fue el domingo cuando en la televisión local, se mostraron imágenes del obispo vestido con el uniforme azul que portan los presos del sistema penitenciario. Álvarez lucía sereno, tranquilo, en esta primera vez que el régimen nicaragüense difunde imágenes de él. El obispo respondió a las preguntas hechas por la prensa oficialista.

El obispo Álvarez respondió hasta sonriente, cuando los periodistas le comentan que les alegraba verlo bien. Monseñor Álvarez respondió: " Ah, ¿me ves bien? ¿saludable? ¿y la cara cómo me la ven?”. Ante esto, en redes sociales opositores al régimen en el exterior, se preguntan si Monseñor ha sido maltratado.

Aah bueno me vez bien, Saludable? Y la cara cómo me la ven ???

Monseñor Rolando Alvarez, con sus palabras, Claramente nos envió un mensaje pic.twitter.com/pzSiHKwSTr — Mario Lener Fonseca (@FonsecaLener) March 27, 2023

La fe en Dios lo mentiene sereno

El religioso expresó que ha enfrentado el proceso con mucha fe espiritual y dijo que ha recibido visitas, “Mis hermanos han podido venir a verme, la madre siempre nos protege y nos cubre a todos con el mismo amor materno”. Para el abogado Juan Diego Barberena las respuestas de Monseñor Rolando Álvarez son muestra de su resistencia y firmeza al cautiverio que está viviendo.

¿Quién es monseñor Rolando Álvarez?

Monseñor Rolando Álvarez es obispo católico de la diócesis de Matagalpa, al norte de Nicaragua y administrador apostólico de la diócesis. considerado uno de los líderes católicos más críticos al gobierno de Daniel Ortega, fue condenado por traición a la patria.

Desde 2018 el régimen de Ortega inició una persecución de miembros de la iglesia católica a quienes acusa de intentar derrocarlo.

