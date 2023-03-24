Nicaragua: denuncian “desaparición” del obispo Rolando Álvarez

Organizaciones pro derechos humanos en Nicaragua catalogaron esta semana como "desaparición forzada" la condición en la que se encuentra el obispo Rolando Álvarez, crítico al gobierno del presidente Daniel Ortega, quien fue condenado por la justicia de ese país por los delitos de "traición a la patria", menoscabo a la integridad nacional y "propagación de noticias falsas".

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) subrayó en un video publicado en las redes sociales que Álvarez cumplió esta semana más de 40 días desde la última vez en que se supo de él por las palabras del propio presidente Daniel Ortega, quien señaló que el obispo fue recluido en una celda en Managua tras rehusarse a ser enviado a Estados Unidos, como ocurrió con otros 222 presos políticos.

"Se desconoce por completo su situación de salud física y psicológica, es desaparición forzada", indicó el Cenidh.

La organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, nacida tras la crisis de 2018 en Nicaragua, también exigió el paradero del obispo Álvarez. "¡Exigimos una prueba de vida de monseñor Álvarez! En Nicaragua monseñor ha sido secuestrado injustamente por alzar su voz ante tanta maldad y a la fecha no se sabe de su paradero", indicó la organización en Twitter.

El caso del obispo ha sido mencionado por la comunidad internacional que reclama a Ortega la liberación del religioso.

¡Exigimos una prueba de vida de Monseñor Álvarez! En Nicaragua Monseñor ha sido secuestrado injustamente por alzar su voz ante tanta maldad y a la fecha no se sabe de su paradero. Exijamos justicia para Monseñor Álvarez. ¡Comparte el hashtag #LibertadParaMonseñor pic.twitter.com/y03ivqGZpm — Unidad Nacional Azul y Blanco (@UnidadNic) March 17, 2023

EU sigue de cerca el caso del obispo Álvarez

El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo a los medios de comunicación que la embajada de Washington en Managua sigue el caso del obispo Álvarez, aunque reconoció que la influencia de Estados Unidos con el gobierno de Nicaragua "es algo limitada".

Subrayó que Estados Unidos ha sido claro en la convicción de que Álvarez, de quien dijo que siente "una profunda admiración" debe salir de prisión, luego de haber sido condenado a 26 años de prisión, luego de que éste se rehusara a ser expulsado de Nicaragua, a como ocurrió con los otros 222 presos políticos enviados a Washington.

Por otro lado dijo estar muy familiarizado con el caso de los nicaragüenses excarcelados recientemente, y celebró su liberación.

"Estoy muy contento de que hayan salido de la cárcel donde nunca debieron haber estado en primer lugar. Por supuesto, es muy desafortunado que hayan sido expulsados de su propio país y no puedan continuar viviendo y trabajando libremente allí", agregó Blinken durante una audiencia en el Congreso.

Nicaragua vive una crisis social y política desde el año 2018, cuando surgieron protestas contra el presidente Daniel Ortega, las cuales fueron reprimidas dejando más de 300 muertos.

Ortega tildó las manifestaciones de "un intento de golpe de Estado" en su contra y ha arremetido contra sectores sociales y religiosos, incluida la Iglesia católica y el mismo papa Francisco.