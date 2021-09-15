Hallan objetos históricos de miles de años dentro de caimán en EUA

En los estómagos de los caimanes suele haber objetos como placas de perros, piedras, entre otros, pero es inusual encontrar objetos históricos, como ocurrió con un caimán en Mississippi.

John Hamilton cazó un enorme caimán de cuatro metros de longitud y lo llevó a una planta de procesamiento en Yazoo City en Red Antler de Shane.

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Shane Smith, propietario de la planta de procesamiento, contó a medios locales que examinó el estómago del caimán, de 340 kilos, cuando encontró varios objetos como una punta de flecha y un instrumento en forma de lágrima, conocido como plomada, que de acuerdo con historiadores, estos objetos históricos podrían pertenecer a los nativos americanos hace miles de años.

A través de la cuenta de Facebook de la planta de procesamiento, Red Antler, el propietario dio a conocer el hallazgo de los objetos históricos.

Supusieron que caimán se comió una flecha

Smith explicó que tras cortar a algunos cocodrilos grandes para ver lo que tenían en el estómago, encontraron algo genial en el que llevó Hamiltton.

En principio, se pensó que los objetos históricos que tenía el caimán en su estómago eran de una flecha reciente, incluso pensaron que tal vez el reptil se comió la flecha en su intento de ayudar a la digestión, ya que estos reptiles tragan piedras para romper los trozos de huesos que ingieren.

De acuerdo con expertos, los objetos históricos encontrados en el estómago del caimán pueden ser de hace cinco mil o seis mil años de antigüedad, incluso la plomada puso de se mil 700 años.

El caimán, capturado el 2 de septiembre, en el lago Eagle al norte de Vicksburg, Mississippi, tendría entre 80 y 100 años de edad, de acuerdo Smith.

Los caimanes son conocidos por ingerir objetos diversos y en sus estómagos se encuentran todo tipo de objetos como monedas.

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