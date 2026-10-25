Odebrecht y Lava Jato: la sombra de corrupción que sigue sobre el gobierno de Lula

Aunque el discurso oficial intenta cerrar el capítulo, Brasil conserva las pruebas de la mayor red de corrupción de la región. Durante los primeros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, la constructora Odebrecht y la estatal Petrobras fueron motores económicos, pero también la “caja chica” de favores políticos.

La Operación Lava Jato expuso cómo contratos públicos inflados terminaron financiando directamente al poder. Los expedientes judiciales revelaron remodelaciones en una finca en Atibaia pagadas por las constructoras Odebrecht y OAS. También se documentaron la reserva de un polémico departamento tríplex en la costa de Sao Paulo y la compra de terrenos para el Instituto Lula.

Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora, explicó desde Curitiba cómo se manejaron los recursos solicitados por Lula: “Vamos a tomar y apartar una parte de ese saldo y ahí ponemos 35 millones de reales en lo que es un saldo amigo, que es Lula. Entonces para el uso que fuera por indicaciones de Lula, porque nosotros entendíamos que Lula aún iba a tener influencia en el PT”.

Añadió que Lula nunca le pidió directamente esa información, sino que la coordinó a través de Antonio Palocci: “El pedido se hacía y salía en efectivo. Ahí Palocci me pedía que lo descontara del saldo amigo”.

Lula no fue declarado inocente en caso Odebrecht

No fueron especulaciones. Jueces de tres instancias distintas revisaron las pruebas y ratificaron la condena por corrupción y lavado de dinero. Lula pasó 580 días en prisión.

Su liberación no se debió a que fuera declarado inocente. El Tribunal Federal Supremo anuló los procesos por fallas de jurisdicción y errores de procedimiento en el tribunal de Curitiba. Eso extinguió las penas y le devolvió sus derechos políticos. Sin embargo, no borró las confesiones corporativas ni los miles de millones de reales devueltos por los ejecutivos implicados.

Lula volvió a gobernar Brasil bajo el amparo de esa anulación judicial. Pero el caso Odebrecht permanece como el testimonio de un esquema que desvió recursos públicos y terminó sin castigo, una sombra de corrupción sobre la integridad de su gobierno.